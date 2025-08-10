به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر یکشنبه در سالگرد درگذشت هوشنگ ابتهاج (سایه) با اشاره به جایگاه این شاعر برجسته اظهار کرد: سایه یکی از مفاخر بزرگ گیلان است و گیلانیها در عرصههای مختلف ملی و جهانی مفاخر فراوانی دارند که باید قدر آنها را بدانیم.
استاندار گیلان در این مراسم به برخی از چهرههای برجسته استان اشاره کرد و افزود: گیلان و رشت مهد بزرگان بسیاری بودهاند؛ از دکتر آذراندام که کشف واکسن فلج مؤثر را به نام خود ثبت کرد تا دکتر مجتهدی که ۳۷ سال دبیرستان البرز بود و ۱۰ رئیس دانشگاه شریف شد و همچنین دکتر محمد معین که لغتنامه دهخدا را تألیف کرد.
وی همچنین از میرزا خلیل ارفع که در سال ۱۲۸۵ خانهای بنا کرد و گیلانیان نقش مهمی در پایان استبداد صغیر داشتند، یاد کرد.
نقش فرهنگ و تاریخ در هویت گیلان
هادی حقشناس به شخصیتهای برجسته فرهنگی و تاریخی دیگری مانند کیومرث فومنی، طنزپرداز گلآقا، شیون فومنی و میرزا کوچکخان جنگلی اشاره کرد و افزود: این استان سرزمینی است پر از برکت و خیرات و مردمانی که در ایران و جهان افتخارآفرین بودهاند.
استاندار گیلان در ادامه گفت: شعر «ای ایران» که سایه سروده است، مملو از افتخار به ایرانی بودن است و پرچم و جغرافیای کشورمان نمادهای ماندگاری هستند که باید پاس داشته شوند تا به توسعه برسیم.
وی در پایان اعلام کرد: قول میدهم یادمانی توسط بنیاد مسکن در ششم اسفندماه سالروز تولد هوشنگ ابتهاج (سایه) در این مکان بنا کند و مراسمهای بعدی نیز در همین محل برگزار شود.
