روایت درست تاریخ دفاع مقدس ضامن امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر یکشنبه در بازدید از محل برگزاری دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان گیلان به همراه جمعی از اعضای شورای تأمین، اظهار کرد: کنگره اول نقطه عطف آن حضور سردار شهید سلیمانی بود.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه کنگره دوم استان با ظرفیت فرهنگی متمایز است، افزود: این کنگره وجه متمایزتری نسبت به کنگره قبلی دارد و آن این است که مجموعه امکاناتی که فراهم شده، این امانت برای استان است که هم در برنامه‌های فرهنگی و هم در صورت بحران قابل استفاده است.

وی با تشکر از فرمانده سپاه قدس گیلان و همه مدیرانی که در طی تقریباً ۷ ماه گذشته به‌صورت خاص درگیر این کنگره بوده‌اند، گفت: طبیعی است که کنگره‌هایی از این جنس با این وسعت و اثرگذاری، حداقل یک دهه زبان‌زد باشند؛ همان‌طور که کنگره ده سال پیش تا همین سال جاری با ویژگی ممتاز مورد توجه بوده است.

حق‌شناس با بیان اینکه امیدواریم خانواده شهدا و ایثارگران از این کار بزرگ راضی باشند. افزود: دومین کنگره شهدای استان گیلان با اخلاصی که مجموعه برگزارکنندگان به خرج داده‌اند، اثرگذارتر خواهد بود.

استاندار گیلان با تاکید به روایت درست تاریخ تصریح کرد: ما مکلف هستیم تاریخ را به درستی روایت کنیم، و معمولاً تاریخ را به درستی روایت نمی‌کنیم چون کم کتاب می‌خوانیم.

وی اضافه کرد: اگر تاریخ دفاع مقدس را از یک سمت و جنگ ۱۲ روزه را به درستی روایت کنیم، حتماً برای ما و مردم ضمانت واقعی ایجاد می‌کند که دشمن هرگز طمع به ایران عزیز نکند.

حق شناس با اشاره به جان‌فشانی‌های مردم استان در دوران دفاع مقدس گفت: همه مردم شریف استان گیلان باید ببینند که بچه‌هایشان در ۸ سال دفاع مقدس چگونه با دست خالی در مقابل کل عالم ایستادگی کردند. امروز با جنگ اخیر دیدیم که چگونه علیه ما بودند.

وی افزود: اگر مردم از نزدیک این روایت‌ها را ببینند، حتماً یک تحلیل درست از جان‌فشانی فرزندان خود که در ۸ سال از جانشان گذشتند، خواهند داشت.

استاندار گیلان با دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مراسم گفت: شهدا با شهادت به آرزوی خود رسیدند، اما همسران، مادران و فرزندان با یاد شهدا هستند و حال برای تجلیل از خانواده‌های شهدا، جا دارد که در این مراسم شرکت کنند.