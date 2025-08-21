به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی و آیتالله فلاحتی نماینده ولیفقیه استان، ضمن گرامیداشت هفته دولت با تاکید بر اهمیت ویژه ظرفیتهای کشاورزی و ترانزیتی استان و با اشاره به نقش مؤثر آیتالله فلاحتی در رفع مشکلات استان طی ده ماه گذشته، گفت: حضور ایشان کنار دولت منشأ خیر و آرامش برای گیلان بوده است.
وی با بیان اینکه ارزش تولید سالانه برنج در استان معادل خرید ۷ تا ۸ میلیون تُن گندم در کشور است، افزود: با توجه به قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومانی هر کیلوگرم برنج، جایگاه گیلان در تأمین امنیت غذایی کشور بسیار ویژه است.
استاندار گیلان همچنین به وضعیت ترانزیتی استان اشاره کرد و گفت: بندر آستارا که سال گذشته فاقد کشتی فعال بود، اکنون شاهد پهلوگیری کشتیهاست و بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی نیز محل انتقال کالاهایی از ترکیه به ترکمنستان و از روسیه به ترکیه است که نشاندهنده فعال و پویا بودن ظرفیتهای ترانزیتی استان علیرغم تحریمها است.
حقشناس با اشاره به کاهش جزئی ۲ تا ۳ درصدی بارندگی در گیلان در حالی که کشور با کاهش ۴۰ درصدی مواجه است، اظهار داشت: گیلان همچنان از خشکسالی مصون مانده و توانسته ظرفیت تولید خود را حفظ کند.
وی بر ضرورت توجه به اصلاح نژادهای برتر و تغییر الگوی کشت تأکید کرد و گفت: اگر اصلاح نژادی به درستی انجام شود، گیلان میتواند به گنجینهای ارزشمند برای کل کشور تبدیل شود.
استاندار در پایان با تأکید بر حمایت وزارت جهاد کشاورزی برای تبدیل ظرفیت بالقوه به بالفعل افزود: گیلان با تاریخ، فرهنگ و منابع طبیعی غنی، شایسته توجه ویژه و درخور است.
