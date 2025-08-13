حق شناس: بندر آستارا ظرفیت بزرگی برای توسعه تجارت و ترانزیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در جریان بازدید از بندر ویژه اقتصادی آستارا ضمن بررسی زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های صادرات و واردات و روند توسعه این بندر، بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع اداری تأکید کرد.

حق‌شناس با اشاره به موقعیت استراتژیک بندر آستارا در شمال‌غرب کشور و هم‌مرزی با جمهوری آذربایجان، ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی این شهرستان را مورد تأکید قرار داد و گفت: بندر آستارا یکی از محورهای اصلی ترانزیت کالا در شمال کشور است و باید با حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای اداری، از توانمندی‌های آن به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

وی همچنین افزود بندر آستارا نقش مهمی در اتصال شبکه حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای ایفا می‌کند و یکی از نقاط کلیدی کریدور بین‌المللی شمال – جنوب به شمار می‌رود.

این بازدید با همراهی بازرس کل استان، معاونان هماهنگی امور عمرانی، سیاسی و امنیتی استاندار، مدیران استانی و مسئولان شهرستان برگزار شد.

استاندار گیلان در دیدار با کارشناسان و مسئولان بندر، از نزدیک در جریان فعالیت‌های عمرانی، عملیاتی و تجاری این منطقه قرار گرفت.

استاندار گیلان در بدو ورود به شهرستان مرزی بندر آستارا با حضور در مرقد مطهر امام‌زادگان ابراهیم و قاسم (ع) به مقام ۳۲ شهید این منطقه ادای احترام کرد.

برگزاری جلسه شورای اداری، بازدید از پایانه مرزی بندر آستارا و بازدید از چندین پروژه عمرانی و اقتصادی دیگر از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه هادی حق‌شناس به این شهرستان مرزی بود.