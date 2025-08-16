حق شناس: صادرات غیرنفتی گیلان با رشد چشمگیر به ۱۹۸ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر شنبه در جلسه توسعه صادرات محصولات غیرنفتی استان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: میزان صادرات غیرنفتی گیلان در سه‌ماهه نخست سال جاری از ۱۷۶ میلیون دلار به ۱۹۸ میلیون دلار افزایش یافته که این روند نشان‌دهنده رشد قابل توجه در ارزش و وزن کالاهای صادراتی است.

وی افزود: هدف‌گذاری استان برای صادرات غیرنفتی در سال جاری ۳۵۰ میلیون دلار است که تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار آن محقق شده است؛ این موفقیت بیانگر حرکت رو به جلوی فعالان اقتصادی و توانمندی استان در توسعه تجارت خارجی است.

استاندار گیلان با تقدیر از تلاش صادرکنندگان، نقش موقعیت ممتاز بندر انزلی و عملیات لایروبی اخیر آن را در افزایش ظرفیت‌های صادراتی بسیار مؤثر دانست و گفت: گیلان با بهره‌مندی از مرزهای آبی، زمینی و ظرفیت‌های ترانزیتی، قابلیت افزایش سهم خود در تجارت کشور را دارد.

حق‌شناس همچنین بر اهمیت توسعه صادرات خدمات در کنار کالا تأکید کرد و افزود: سازمان‌های مرتبط باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری استان داشته باشند.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه اقتصاد ایران، بیان کرد: ملت ایران با اتکا به توان داخلی توانسته‌اند محدودیت‌ها را مدیریت کرده و مسیر توسعه را ادامه دهند.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین گندم و آرد استان اشاره و خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن گندم برای مصرف نان مردم استان مورد نیاز است که بخشی از آن از سایر استان‌ها تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: ظرفیت تولید آرد در استان بالاست و بازنگری در سیاست‌های حمایتی و خرید تضمینی گندم با قیمت واقعی می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه صادرات و افزایش درآمد کشاورزان را فراهم کند.

حق‌شناس اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد را زمینه‌ساز فساد دانست و تاکید کرد: با سیاست‌گذاری هوشمندانه باید از بروز رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه تولید و تجارت، افزود: با داشتن مرزهای زمینی و دریایی، فرودگاه بین‌المللی، شبکه ریلی و جاده‌ای، همچنین توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی، گیلان باید سهم بیشتری در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.

وی یادآور شد: توسعه صادرات تنها محدود به کالا نیست و خدمات نیز می‌تواند بخش مهمی از صادرات استان را تشکیل دهد.