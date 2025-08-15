  1. سیاست
  2. مجلس
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

قالیباف: پیش از آنکه نوبت سرزمین‌های بعدی برسد به یاری فلسطین بشتابید

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت: غزه آخرین خاکریز است؛ پیش از آنکه نوبت سرزمین‌های بعدی برسد به یاری فلسطین بشتابید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به زبان عربی و در واکنش به اظهار نظر نتانیاهو درباره احساس وظیفه برای تشکیل طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» خطاب به سران کشورهای مسلمان نوشت:

«نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی، این هیتلر قرن ۲۱، آشکارتر از هر زمانی نقشهٔ صهیونیست‌ها برای آیندهٔ منطقه را علنی کرده است. زمان برای مهار سگ هار صهیونیستی رو به پایان است.

ای برادران مسلمان، مسئولان کشورهای اسلامی! غزه آخرین خاکریز است. متحد شوید و به یاری فلسطین بشتابید پیش از آن که نوبت سرزمین‌های بعدی برسد.»

    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      شمار شهدای غزه به 61 هزار و 923 نفر رسید؛ روزانه 28 کودک به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی ناتوان و عاجز در نوار غزه جان خود را از دست می‌دهند آمریکا، اروپا، جمهوری آذربایجان باکو، ترکیه و برخی کشورهای عربی شریک جرم جنایت های صهیونیست ها نوار غزه هستند. بهترین گزینه مردم منطقه و جهان 100 درصد فقط نابودی رژیم صهیونیستی است و هم واجب است و هم به نفع منطقه و جهان است. نتانیاهو جنایتکار نه با حماس بلکه با مردم غزه می‌جنگد.

