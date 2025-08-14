دریافت 8 MB
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

پیش‌بینی رگبار و رعدوبرق در مناطق شمالی کشور

کارشناس هواشناسی اعلام کرد: برای مناطق شمالی ایران امروز رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

