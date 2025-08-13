حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که طی روزهای و پنجشنبه و جمعه به سبب وزش بادهای شمالی، خلیج فارس در برخی ساعات متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: دمای هوا نیز تا پایان هفته در سطح استان روند افزایشی خواهد داشت و طی روزهای پنجشنبه و جمعه، در برخی نقاط به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی فردا گاهی شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و امروز در ابتدا در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.