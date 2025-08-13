تداوم وزش باد شدید همراه با گرد و خاک تا جمعه در خراسان جنوبی

فاطمه زارعی در گفت و گو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی چند روز آینده، بیان کرد: تا پایان هفته جاری، با تقویت ناپایداری‌های جوی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی از کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خبر داد و افزود: در مناطق مستعد به ویژه نیمه شرقی استان احتمال بروز خسارت و وقوع طوفان و گرد و خاک قابل پیش بینی است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خواستار پرهیز از سفرهای غیر ضرور شد و افزود: همچنین سالمندان، کودکان و افراد بیمار از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند.

وی با اشاره به شرایط دمایی هوای استان، بیان کرد: تغییرات دمایی در این مدت ناچیز خواهد بود و هشدار سطح زرد کماکان به قوت خودش باقی است.