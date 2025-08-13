  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

تداوم وزش باد شدید همراه با گرد و خاک تا جمعه در خراسان جنوبی

تداوم وزش باد شدید همراه با گرد و خاک تا جمعه در خراسان جنوبی

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از تداوم وزش باد شدید همراه با گرد و خاک تا پایان هفته جاری در استان خبر داد.

فاطمه زارعی در گفت و گو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی چند روز آینده، بیان کرد: تا پایان هفته جاری، با تقویت ناپایداری‌های جوی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی از کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خبر داد و افزود: در مناطق مستعد به ویژه نیمه شرقی استان احتمال بروز خسارت و وقوع طوفان و گرد و خاک قابل پیش بینی است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خواستار پرهیز از سفرهای غیر ضرور شد و افزود: همچنین سالمندان، کودکان و افراد بیمار از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند.

وی با اشاره به شرایط دمایی هوای استان، بیان کرد: تغییرات دمایی در این مدت ناچیز خواهد بود و هشدار سطح زرد کماکان به قوت خودش باقی است.

کد خبر 6559403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها