نفوذ سامانه ناپایدار به گیلان؛ بارش رگبار تا شنبه ادامه دارد

محمدرضا دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده نفوذ و تقویت تدریجی سامانه غالباً ناپایدار به منطقه است که موجب تغییرات جوی در استان خواهد شد.

وی افزود: طبق هشدار سطح نارنجی صادر شده، طی امروز پنجشنبه هوای استان ابری و مه‌آلود خواهد بود و کاهش نسبی دما در برخی ساعات همراه با بارش‌های رگباری، رعد و برق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

دادرس ادامه داد: از اواخر وقت امروز و طی روز جمعه، انتظار کاهش موقت ناپایداری جوی و کاهش ابر در منطقه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: از اواخر وقت جمعه تا بعد از ظهر یکشنبه هفته آینده به ویژه در روز شنبه، با تقویت ناپایداری‌ها در منطقه، افزایش ابر، بارش‌های رگباری و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود که این موضوع بر اساس هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی درباره وضعیت جوی روز دوشنبه گفت: شرایط غالباً پایدار بوده و کاهش ابر و افزایش نسبی دما در استان انتظار می‌رود.

دادرس همچنین نسبت به مخاطرات ناشی از این شرایط جوی هشدار داد و اظهار داشت: احتمال آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد خودروها، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب، خسارت به محصولات کشاورزی و برخورد صاعقه در استان وجود دارد که مردم و دستگاه‌های امدادی باید آمادگی لازم را داشته باشند.

وی در پایان از مردم خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در زمان وقوع رعد و برق از تردد غیرضروری در مسیرهای خطرناک پرهیز کنند و در صورت نیاز به کمک با شماره‌های اضطراری تماس بگیرند.