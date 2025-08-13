  1. استانها
  2. قم
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

افزایش ابر و غبارآلودگی در آسمان قم / کاهش نسبی دما از فردا

قم- براساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبارآلودگی در آسمان قم پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های عددی هواشناسی نشان می‌دهد که با استقرار الگوهای تابستانه در نیمه مرکزی کشور، امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد و طی روزهای آینده در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی قم، امروز شاهد افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود، اما این روند موقتی بوده و از روز پنج‌شنبه، روند کاهش تدریجی دما پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شرایط جوی قم تا پایان هفته در اغلب ساعات پایدار باقی خواهد ماند، با این حال افزایش سرعت وزش باد در برخی نقاط می‌تواند سبب بروز پدیده‌هایی مانند غبار محلی، کاهش دید افقی و اختلال در برخی فعالیت‌های روزمره شود.

کارشناسان هواشناسی از شهروندان، به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان، کودکان و گروه‌های حساس خواسته‌اند که طی ساعات اوج وزش باد از تردد غیرضروری در فضاهای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

