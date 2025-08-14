به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فرزانه مدیرعامل انتشارات بهنشر از تولید مجموعهای پنججلدی با موضوع واقعه عاشورا به قلم منصور انوری خبر داد و گفت: این رمان به قلم منصور انوری، نویسنده رمان «جاده جنگ»، با نظارت علمی اساتید دانشگاه و با استناد به منابع معتبر تاریخی، در حال تولید است. این پروژه که با هدف خلق «کلانروایتی الهامبخش» برای مخاطبان جهانی طراحی شده، نقطه عطفی در ادبیات دینی معاصر خواهد بود.
مسعود فرزانه با تأکید بر رسالت بهنشر در ترویج معارف اهل بیت (ع)، گفت: یکی از کارویژههای انتشارات بهنشر به عنوان یک انتشارات وابسته به آستان قدس رضوی، انتشار معارف دینی و آموزههای اهل بیت (ع) است.
همراهی اساتید دانشگاه و تاریخشناسان با منصور انوری برای نگارش رمان
وی با بیان اینکه واقعه عاشورا بهعنوان ماندگارترین صحنه تاریخی صدر اسلام ظرفیت بیبدیلی برای بیان در قالب ادبیات دارد، گفت: ادبیات با توانایی خلق حماسههای شورانگیز و توصیف عواطف انسانی، غنیترین بستر برای انتقال این روایت متعالی است. ادبیات در مقایسه با سایر ابزارهای موجود و مصطلح برای بیان احساسات بشر، یکی از پرظرفیتترین و پرامکاناتترین بسترها برای بیان توصیفات عالی احساسات، عواطف و خلق حماسهها و صحنههای در واقع شورانگیز با استخدام درست کلمات است.
فرزانه با تاکید بر اینکه برای قلم زدن در مورد صحنه بزرگ و جاودانه و متعالی مثل عاشورا قلم بزنیم و اثری منتشر کنیم، باید به سراغ نویسندگان مجرب، متبحر، خبره و چیرهدست برویم، ادامه داد: بر همین اساس از استاد منصور انوری خواستیم بر اساس دغدغههای شخصی، ارادت ویژهاش به امام حسین (ع) و پژوهشی که درباره عاشورا انجام داده است، رمان پنج جلدی عاشورا را در انتشارات بهنشر به رشته تحریر در بیاورند.
وی همراهی اساتید دانشگاه برای تضمین صحّت تاریخی، نظارت دقیق علمی و استناد به منابع معتبر را از جمله ویژگیهای برتر نگارش این اثر عنوان کرد و گفت: این پروژه نخستین رمان پنججلدی در تاریخ انتشارات بهنشر است. جمعی از اساتید دانشگاه هم در کنار استاد انوری هستند تا این رمان بر اساس واقعیت و مستندات و منابع دقیق و صحیح تولید شود، به گونهای که پرسشهای پژوهشی استاد انوری بهصورت مکتوب جمعآوری میشود و منابع معتبر حوزه و دانشگاه در اختیار ایشان قرار میگیرد تا صحتسنجی اثر قدم به قدم انجام شود. انتظار آن را داریم که با مجموعه پنججلدی ویژه و برجستهای در موضوع عاشورا مواجه شویم.
نوآوری در تولید رمان با تمرکز بر «ظرفیتهای دراماتیک» واقعه عاشورا
مدیرعامل انتشارات بهنشر با اشاره به اینکه رویکرد ما در تولید این اثر، پرهیز از رویکرد مقتلنویسی سنتی و تمرکز بر ترسیم ظرافتهای شخصیتی، صحنههای دراماتیک و ظرفیتهای نهفته در واقعه عاشورا است، گفت: نوشتن راجع به عاشورا کاری بسیار سخت است، چرا که عامه مردم در مورد این واقعه اطلاعات دارند و حقایق را میدانند و آگاهیهایشان نسبت به ماجرای عاشورا روز به روز بیشتر شده است. با اینهمه ما با کمک منابع و مستندات بکری که مورد قبول صاحبنظران حوزه و دانشگاه باشد و با کمک تکنیکهای ادبی که در قلم استاد منصور انوری جاری و ساری است، امیدواریم اثری ویژه تولید شود که به برکت حضرت اباعبدالله (ع) بتوانیم به درستی این واقعه را ترسیم کنیم و مخاطب نیز بتواند با آن ارتباط برقرار کند. انشاءالله این اثر تبدیل به یک الگویی شود که نویسندگان در مورد سایر ائمه معصومین (ع)، مبتنی بر این روش و الگو، آثار دیگری را منتشر کنند.
خلق کلانروایتی الهامبخش برای معرفی جهانی امام حسین (ع)
مدیرعامل انتشارات بهنشر با تاکید بر تبدیل رمان عاشورایی به یک کلانروایت الهامبخش با قابلیت ترجمه به زبانهای مختلف برای معرفی جهانیِ شخصیت امام حسین (ع)، گفت: خاصیت دراماتیک واقعه عاشورا و شهودهایی که هر فرد در ذهنش نسبت به ماجرای عاشورا دارد، میتواند این اثر را به اثری تبدیل کند که هم در کشورهای مختلف عرضه شود و هم به فکر ترجمه رمان به زبانهای مختلف باشیم. امیدوارم همچنان که سایر کشورها، الگوها و پیشوایان فکری خودشان را به اطرافیان و جهانیان معرفی میکنند، ما هم بتوانیم شخصیت برجسته امام سوم شیعیان را به سراسر دنیا و شیفتگان امام حسین (ع) معرفی کنیم.
فرزانه ادامه داد: اقیانوس معارف اهلبیت (ع) ظرفیت خلق صدها اثر بدیع را دارد. اقیانوس معارف اهل بیت عصمت و طهارت (ع) آنچنان عمیق است که ما میتوانیم در مورد این بزرگان صدها و بلکه هزاران کتاب بنویسیم. ما در ادامه کار ویژه خودمان که ادبیات دینی است، یک تجربه جدید و سطح جدیدی از کیفیت تولید آثار را رقم میزنیم و انشاءالله این کار بتواند استمرار داشته باشد و شاهد رویشها و زایشهای جدیدی در این زمینه باشیم.
پیوند فرهنگ عاشورا با رویدادهای معاصر
وی با اشاره به نقش این اثر در بستر فرهنگی و اجتماعی امروز و نقش حادثه عاشورا در ایجاد و تزریق روحیه جهاد و شهادت در جریانات اخیر کشور و جنگ دوازده روزه اسرائیل علیه ایران، گفت: این اثر میتواند به عنوان یک کلانروایت، تمام روایتهای مقاومت ملت ایران در این جنگ دوازده روزه را تحت تأثیر خودش قرار دهد و به عنوان یک منبع الهامبخش، آگاهی ما را در مواجهه با دشمنیهای جدید و در واقع شیطنتهای جدیدی که در اطراف ما در حال شکلگیری است، تقویت کند.
فرزانه در پایان گفت: انشاءالله بتوانیم فرهنگ عاشورایی را از طریق ادبیات و از طریق این رمان به همه نسلها، چه نسلهایی که دفاع مقدس را دیدند و چه نسل فعلی منتقل کنیم.
