علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت گسترده نیروها و ماشین‌آلات راهداری گفت: در طول شبانه‌روز گذشته با تلاش مستمر نیروهای راهداری، بیش از ۲۲۲۸ کیلومتر باند در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه برف‌روبی شده و تمام راه‌های اصلی، فرعی و روستایی برای تردد ایمن خودروها باز نگه داشته شده است.

وی با تشریح گستره عملیات راهداری افزود: در این مدت ۹۵ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و سنگین راهداری به همراه ۱۵۳ نیروی عملیاتی در محورهای مختلف استان مستقر بوده و با انجام عملیات برف‌روبی، پاکسازی سطح راه‌ها و کنترل یخ‌زدگی، ایمنی تردد وسایل نقلیه و کاربران جاده‌ای را تضمین کرده‌اند.

سلیمی اظهار داشت: در جریان این عملیات ۸۹۰ تن شن و نمک برای کنترل لغزندگی سطح جاده‌ها و افزایش ضریب ایمنی رانندگان مصرف شده است و نیروهای راهداری در تمام محورهای برف‌گیر استان به‌صورت مداوم در حال فعالیت بوده‌اند تا کوچک‌ترین اخلالی در جریان تردد ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: ریزش‌برداری در ۴۷ مقطع جاده‌ای نیز انجام شده و در طول این مدت به ۱۲۳ دستگاه خودروی گرفتار در برف و یخبندان کمک‌رسانی شده است تا با ایمنی کامل به مسیر خود ادامه دهند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کرمانشاه تأکید کرد: تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان باز هستند و تردد در سطح راه‌های کرمانشاه بدون هیچ مشکلی در جریان است و هیچ مورد مسدودی در محورهای مواصلاتی گزارش نشده است.

علی سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان و کاربران جاده‌ای پیش از آغاز سفر، با تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها، از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی مطلع شوند و برنامه‌ریزی لازم را برای سفر خود انجام دهند تا سفری ایمن، روان و بدون مشکل داشته باشند.