کتاب «مقیاس» روایت عاشورایی از جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم صهیونیستی

روح‌الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از انتشار اثری تحلیلی-فرهنگی خبر داد که با الهام از منبرهای دهه نخست محرم، به بررسی جنگ ۱۲ روزه ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخته است.

محمدی با اشاره به روند تولید این کتاب گفت: کتاب مقیاس حاصل جمع‌بندی منبرهایی است که در دهه اول محرم امسال در استان قزوین برگزار شد. این اثر تلاش دارد تا با نگاهی عاشورایی، جنگ اخیر را در بستر مقاومت اسلامی تحلیل کند و پیروزی مردم ایران را در برابر جریان مدرنیسم سکولار و رژیم صهیونیستی به تصویر بکشد.

وی افزود: کتاب در ۱۰ فصل تنظیم شده و هر فصل به یکی از شخصیت‌های محوری منبرها اختصاص دارد؛ همانند دهه نخست محرم که هر شب به یک چهره یا موضوع خاص پرداخته می‌شود.

نویسنده کتاب مقیاس با اشاره به محتوای تحلیلی اثر گفت: در این کتاب، ضمن تطبیق جنگ ۱۲ روزه با واقعه عاشورا، به جریان‌شناسی تاریخی یهود و نقش آن در تحولات منطقه‌ای نیز پرداخته شده است. همچنین تقابل جریان اسلام‌گرای انقلابی با مدرنیست‌های سکولار در ۱۲۰ سال گذشته، به‌ویژه در تاریخ معاصر ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.

محمدی با تأکید بر مردمی بودن روند تولید کتاب اظهار داشت: چاپ این اثر با درخواست و حمایت مخاطبان منبرهای محرم صورت گرفت. تیم ویراستاری، طراحی و صفحه‌آرایی با روحیه جهادی فعالیت کردند و بخش عمده‌ای از هزینه‌های چاپ نیز با مشارکت مردمی تأمین شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقدمه کتاب به قلم حضرت آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین نگاشته شده و مجموعه‌هایی همچون سپاه صاحب‌الامر (عج)، اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین و ستاد اقامه نماز در آماده‌سازی این اثر نقش مؤثری داشته‌اند.