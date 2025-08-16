به گزارش خبرنگار مهر، نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال زنان در روزهای اخیر به اوج هیجان خود رسیده و جابه‌جایی‌های مهمی میان تیم‌ها جریان دارد. یکی از داغ‌ترین سوژه این روزها سارا دیدار مهاجم جوان و ملی‌پوش فوتبال ایران است.

دیدار که ۲۰ سال سن دارد در بازی سرنوشت‌ساز تیم ملی زنان مقابل اردن توانست تک‌گل پیروزی‌ این تیم را به ثمر برساند و صعود ایران به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ را رقم بزند. او در سطح باشگاهی نیز با پیراهن خاتون به افتخارات قابل توجهی دست یافته است.

با این حال این مهاجم جوان هنوز برای تمدید قرارداد با خاتون به توافق نرسیده و آینده‌اش نامشخص است. هرچند پیش‌تر صحبت‌هایی مبنی بر انتقال او به پرسپولیس مطرح بود اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد گل‌گهری‌ها با ورود غافلگیرکننده خود توانسته‌اند جریان مذاکرات را تغییر دهند تا احتمال تغییر مسیر سارا دیدار قوت بگیرد و وی در آستانه پوشیدن پیراهن سرمه‌ای‌پوشان تیم سیرجانی قرار بگیرد.

هر چند انتقال به سیرجان گزینه محتمل تری برای حضور این بازیکن در پرسپولیس است، اما باید برای تعیین مقصد نهایی مهاجم تیم ملی فوتبال زنان ایران چند روز دیگر صبر کرد.