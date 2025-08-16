به گزارش خبرنگار مهر، زینب عباس‌پور ملی‌پوش فصل گذشته تیم خاتون بم با امضای قراردادی یک‌ساله به تیم فوتبال زنان پرسپولیس پیوست.

این مهاجم باتجربه که سابقه حضور در ترکیب تیم ملی زنان را نیز در کارنامه دارد یکی از خریدهای مهم پرسپولیس برای فصل جدید لیگ برتر به شمار می‌رود.

پرسپولیس زنان که اخیراً مریم آزمون سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان را به کادر فنی خود اضافه کرده با جذب بازیکنان ملی‌پوش و چهره‌های تأثیرگذار نشان داده است که با هدفی جدی و حضوری قدرتمند پا به رقابت‌های پیش‌روی لیگ برتر بانوان خواهد گذاشت.