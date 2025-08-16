به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران از ثبت قرارداد چند بازیکن جدید پرسپولیس فعلا جلوگیری کرده است. دلیل اصلی این تصمیم به احتمال فراوان در راستای رعایت سقف بودجه کلی قراردادها عنوان شده است تا حالا به یکی از چالش‌های جدی سرخ‌پوشان در آستانه فصل جدید تبدیل شود.

پرسپولیس که در تابستان پرهیاهو بازیکنانی چون پیام نیازمند، مارکو باکیچ و رضا شکاری را به خدمت گرفته، اکنون برای استفاده از این ستاره‌ها باید قرارداد آنها را یا تعدیل کند و یا راهکاری تازه بیابد. در غیر این صورت امکان ثبت و حضورشان در مسابقات وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس مدعی است که در برخی تیم‌های دیگر از جمله استقلال و سپاهان بازیکنانی با دو قرارداد متفاوت فعالیت می‌کنند! که یکی از آنها قراردادی برای ثبت رسمی و قرارداد دیگری با ارقام بالاتر برای توافق اصلی است. ادعایی که اگر صحت داشته باشد می‌تواند به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های لیگ تبدیل شود.

پدیده «دو قرارداد» نه‌تنها عدالت رقابتی لیگ را از بین می‌برد بلکه به‌طور مستقیم بازار پول‌های زیرمیزی را داغ‌تر می‌کند و فوتبال ایران را وارد چرخه‌ای ناسالم و پر از ابهام مالی خواهد کرد.

سرخ‌ها حالا در دوراهی مهم با توجه به ضرب‌الاجل سازمان لیگ مبنی بر ثبت قرارداد بازیکنان در فاصله ۴۸ ساعت مانده به شروع بازی نخست قرار دارند. بازیکنان این تیم قطعا با خواسته تعدیل قرارداد کنار نخواهند آمد تا احتمالا پرسپولیس همچون ادعای خود مبنی بر دو قراردادی بودن بازیکنان سایر تیم‌ها، چنین رویه‌ای را پیش بگیرد.

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار روز دوشنبه مقابل فجر شهیدسپاسی شیراز نخستین بازی خود در لیگ برتر را از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد کرد.