به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان از ۲۱ شهریور آغاز می‌شود و مثل همیشه نقل و انتقالات تابستانی به‌عنوان مقدمه‌ای داغ برای رقابت‌های پیش‌رو جریان دارد. اما آنچه امسال شاهدش هستیم فراتر از جابه‌جایی‌های مرسوم است؛ تغییراتی که چهره بسیاری از تیم‌ها را دگرگون کرده و نوید فصلی پرهیجان و متفاوت را می‌دهد. به نظر می‌رسد لیگ پیش‌رو نه‌تنها در زمین مسابقه بلکه در پشت‌پرده و اتاق‌های قرارداد هم داستان‌های تازه، پرحاشیه و غیرقابل پیش‌بینی زیادی برای فوتبال زنان ایران رقم خواهد زد.

خروج دسته‌جمعی از سپاهان

یکی از پررنگ‌ترین سوژه‌های این روزهای فوتبال زنان بدون تردید مربوط به تیم سپاهان است. تیمی که فصل گذشته تا آخرین هفته‌ها برای قهرمانی جنگید حالا با سرنوشتی عجیب و غیرمنتظره روبه‌رو شده است. تا امروز حدود ۱۰ بازیکن اصلی این تیم از جمع طلایی پوشان جدا شده‌اند و همین مسئله سپاهان را از یک مدعی جدی به تیمی پر ابهام برای فصل پیش‌رو تبدیل کرده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که سپاهان طی سال‌های اخیر همیشه یکی از مقصدهای محبوب بازیکنان لیگ بود؛ جایی که امکانات و حمایت‌های باشگاهی انگیزه زیادی برای ستاره‌ها ایجاد می‌کرد اما به نظر می‌رسد بدقولی‌های مدیریتی و پرداخت‌نشدن کامل قراردادها در پایان لیگ گذشته تیر خلاص را به پیکره این تیم زد. همین بی‌اعتمادی سبب شد بسیاری از بازیکنان تصمیم بگیرند چالش‌های تازه‌ای را در تیم‌های دیگر تجربه کنند و سپاهان را ترک کنند.

خاتون بم از آسیا تا تزلزل داخلی

دیگر تیمی که نقل و انتقالاتش همه را غافلگیر کرد خاتون بم است. تیمی که بیش از یک دهه با هدایت مرضیه جعفری به پرافتخارترین باشگاه فوتبال زنان ایران تبدیل شد امسال با خروج سرمربی پرافتخارش نخستین شوک جدی را تجربه کرد. خاتون که قرار است به‌عنوان تنها نماینده ایران در جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا حضور داشته باشد حالا شرایطی ناپایدار را از سر می‌گذراند.

پس از جدایی جعفری سرمربی این تیم زهرا قنبری کاپیتان تیم هم با انتشار پیامی احساسی در فضای مجازی از خاتون خداحافظی کرد. زینب عباس‌پور مهاجم ملی‌پوش تیم هم با عقد قراردادی یک‌ساله به پرسپولیس پیوست تا دومین ضربه جدی به ترکیب خاتون وارد شود. در کنار این‌ها زمزمه‌هایی از جدایی سارا دیدار و پیوستن او به گل‌گهر شنیده می‌شود. مجموعه این تغییرات باعث شده شیرازه خاتون درست مانند سپاهان از هم پاشیده به نظر برسد و این تیم پرافتخار در موقعیتی بحرانی وارد فصل تازه شود.

پرسپولیس و سرمایه‌گذاری برای قهرمانی

در نقطه مقابل این ریزش‌ها تیم پرسپولیس حضوری پررنگ و پرهیاهو در بازار نقل و انتقالات داشته است. سرخ‌پوشان ابتدا با جذب مریم آزمون سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان گام مهمی در تقویت کادر فنی خود برداشتند و سپس سراغ بازیکنان شاخص لیگ رفتند. پیوستن چند ستاره از سپاهان، زینب عباس‌پور از خاتون و مذاکرات جدی با چند ستاره دیگر نشان می‌دهد پرسپولیس قصد دارد با دست پر وارد لیگ برتر شود.

این باشگاه که فصل گذشته توانست در کورس قهرمانی لیگ دسته یک حضور داشته باشد امسال هم گویا با حمایت جدی‌تر و برنامه‌ریزی هدفمند در تلاش است جایگاه خود را میان مدعیان لیگ برتر تثبیت کند. برای هواداران پرسپولیس این تغییرات نویدبخش فصلی پر از امید و هیجان است. فصلی که می‌تواند سرآغاز تاریخ‌سازی تیم زنان این باشگاه هم باشد.

گل‌گهر از شگفتی‌ساز تا مدعی اصلی

گل‌گهر سیرجان هم دیگر تیمی است که نقل و انتقالاتش نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. این تیم فصل گذشته با خرید امتیاز شهرداری سیرجان وارد لیگ برتر شد و در همان سال نخست با کسب رتبه سوم شگفتی آفرید. حالا اما شاگردان مریم جهان‌نجاتی به دنبال فتح قله قهرمانی هستند.

تمدید قرارداد با افسانه چترنور و جذب بازیکنان تأثیرگذاری چون زهرا علیزاده، فاطمه عادلی و مینا نافعی نشانه روشنی از عزم جدی گل‌گهر برای تبدیل‌شدن به قدرت نخست فوتبال زنان ایران است. این تیم نه‌تنها از ثبات مدیریتی و مالی بهره می‌برد بلکه با برنامه‌ریزی منسجم رقیبی سرسخت برای مدعیان سنتی خواهد بود.

لیگی متفاوت در راه است

با کنار هم گذاشتن همه این جابه‌جایی‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد لیگ برتر فوتبال زنان در فصل ۱۴۰۴ متفاوت‌تر از همیشه خواهد بود. سپاهان و خاتون دو قطب سنتی فوتبال زنان ایران با ریزش گسترده بازیکنان و کادر خود در شرایط دشواری قرار دارند. در مقابل پرسپولیس و گل‌گهر با تقویت جدی و جذب ستاره‌ها خود را برای حضور قدرتمند در کورس قهرمانی آماده می‌کنند.

اگرچه هنوز تا آغاز فصل زمان باقی مانده و احتمالاً شاهد انتقال‌های دیگری نیز خواهیم بود اما آنچه تاکنون رخ داده نشان می‌دهد رقابت پیش‌رو تنها یک لیگ عادی نخواهد بود. این بار شاید شاهد تغییر نقشه قدرت در فوتبال زنان ایران باشیم؛ جایی که تیم‌های تازه‌مدعی قصد دارند تاج قهرمانی را از سر تیم‌های سنتی بردارند و تاریخ تازه‌ای را رقم بزنند.

آنچه مسلم است فوتبال زنان ایران در آستانه یکی از پرهیجان‌ترین فصل‌های خود قرار دارد. فصلی که با آغازش در ۲۱ شهریور نه‌تنها برای بازیکنان و مربیان بلکه برای هواداران هم تجربه‌ای متفاوت خواهد بود؛ تجربه‌ای که می‌تواند آغازگر تحولی بزرگ در ساختار و کیفیت لیگ برتر زنان باشد.