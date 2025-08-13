به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای مرحله انتخابی قهرمانی زیر ۲۰ سال فوتبال دختران آسیا به پایان رسید. نیلوفر اردلان، سرمربی تیم، درباره حضور در این مرحله از مسابقات با سایت رسمی فدراسیون گفتوگو کرد.
اردلان درباره این رقابتها اظهار کرد: از همان روز اول میدانستیم گروه آسانی نداریم. هر تیم سبک و قدرت خودش را داشت. هدف ما فقط حضور در این مسابقات نبود؛ آمده بودیم تیم بسازیم، تجربه بگیریم و در هر بازی یک قدم رشد کنیم.
وی افزود: بازی نخست برابر حریف، با آرایشی منظم و تمرکز بر میانه میدان آغاز شد. پاسها دقیق، نفوذها از کنارهها و سه گل نتیجهای بود که ایران را با انرژی مثبت به ادامه مسیر فرستاد. در این سطح فقط برد کافی نیست؛ باید به تفاضل گل هم فکر میکردیم و از همه موقعیتها بهترین استفاده را میبردیم.
چالش دیدار دوم؛ فرصتهایی که گل نشد
سرمربی تیم فوتبال دختران زیر ۲۰ سال عنوان کرد: در دیدار دوم برابر گوام، ایران مالکیت توپ را در اختیار داشت و پاسهای عمقی متعددی ارسال کرد، اما حریف با بازی بسته و چشم به ضدحمله، کار را سخت کرد. با توجه به اینکه تیم گوام خیلی عقب بازی میکرد، بیشتر دنبال ضدحمله بود. ما توپ را خوب میچرخاندیم، پاسهای عمقی دادیم، ولی در پشت محوطه جریمه میتوانستیم تنوع بیشتری داشته باشیم. چهار توپ به تیرک خورد و فرصتهای گلزنی یکی پس از دیگری از دست رفت. در هر صورت این دیدار را بردیم، اما برای اینکه در جدول بهترین تیمهای دوم باشیم، باید در هر بازی بهترین عملکرد را داشته باشیم. با توجه به اینکه فقط در هر بازی یک روز زمان استراحت بود، شرایط سخت آب و هوا و فشار بازیها نقش بسزایی در نوع عملکرد تیم داشت.
این تورنمنت برای ما یک دانشگاه بود
وی ادامه داد: آخرین بازی رسمی تعدادی از ملیپوشان مربوط به دو سال پیش بود که در تورنمنت کافا شرکت کرده بودند. ما زمان کمی داشتیم تا بتوانیم یک تیم در حد آسیا جمع کنیم. به هر حال قصد توجیه ندارم اما در فوتبال همه شرایط را مربی آن تیم رقم نمیزند. خیلی مسائل دخیل هست که در فوتبال ما کمرنگ بوده و کسی به آن توجه نمیکند. بچهها از جان و دل مایه گذاشتند، اما اگر گلهای بیشتری میزدیم، امروز به جای چینتایپه صعود کرده بودیم. متأسفانه کسی درباره بردهای تیم صحبت نمیکند و با باخت مقابل تیم قدر جهان و آسیا شاهد انتقادهای بی شماری هستیم.
مقابله با ژاپن؛ کلاس درس فوتبال آسیا
اردلان یادآور شد: دیدار با ژاپن تیم قهرمان آسیا، تجربه بینظیری بود. ژاپن با سیستم ۴-۳-۳، پرس بیامان و سرعت پاس بالا نشان داد چرا در سطح اول آسیا قرار دارد. بزرگترین چیزی که دیدیم، فرق ذهنیتها بود. ژاپنیها حتی وقتی ۵ گل جلو بودند، فشار را ادامه میدادند. این یعنی برنده بودن برایشان عادت شده است. بازی سختی را پشت سر گذاشتیم. قبل از اعزام دو بازیکن بسیار خوب خود را به خاطر مصدومیت از دست دادیم. اما این موضوعات باعث نمیشود که باخت مقابل ژاپن را نپذیرم.
سرمربی تیم دختران معتقد است اگر تمرکز و هماهنگی بیشتر در تیم وجود داشت شاید این نتیجه رقم نمیخورد. وی افزود: ما در دو بازی قبل نشان دادیم که اگر تمرکز بالا داشته باشیم و بازی را کنترل کنیم، عملکرد بهتری خواهیم داشت. دیدار آخر دختران ایران با تیمی بود که قهرمان زیر ۱۷ سال آسیا شده بود. نایب قهرمان در رده زیر ۲۰ سال در سال گذشته و بدون شک قهرمان جهان در این رده سنی خواهد شد. شما ببینند فرق ما با تیم ژاپن در چیست؟ تمرینات پی در پی، اردوهای مدون، بازیهای دوستانه و برنامهریزی طولانی باعث خواهد شد تا چنین افتخاراتی را شاهد باشیم. در زمانی قرار بود اردو برگزار کنیم به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر خوردیم. به همین دلیل نتوانستیم بازیکنان تیمها و استانها را زیر نظر داشته باشیم. چرا که باید برای ریجستر کردن نام بازیکنان در AFC به فوریت اقدام میشد. در کنار آن عدم بازیهای دوستانه نیز باعث شد تا نتیجه مطلوب خود را نگیریم.
نگاه به آینده با امید و برنامه
وی مرحله مقدماتی دختران زیر ۲۰ سال آسیا را نقطه شروعی برای نسل جدید فوتبال بانوان میداند و گفت: این رقابتها برای ما یک دانشگاه بود. فهمیدیم که برای رقابت در آسیا باید ترکیبی از هوش تاکتیکی، قدرت بدنی و استقامت ذهنی داشت. گاهی تفاوت صعود و حذف فقط دو یا سه گل است. ما یاد گرفتیم، رشد کردیم و از همین امروز برای ساختن تیمی با ذهنیت قهرمانی، در سالهای آتی باید ادامه دهیم.
نظر شما