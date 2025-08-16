آزمون «اقتدار» هاشمیان در پرسپولیس؛ در انتظار تعیین تکلیف سه بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی با چالش جذب بازیکن در آستانه شروع لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دست و پنجه نرم می‌کند که مواضع وحید هاشمیان همچنان بر اساس تعامل با باشگاه می چرخد تا صحبت درباره ماندن یا رفتن چند بازیکن تیم همچنان مطرح باشد.

آزمون اقتدار وحید هاشمیان در پرسپولیس

بدون شک کادر فنی جدید پرسپولیس روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد. در حالی‌که یارگیری تابستانی سرخپوشان بر اساس سیاست‌های فنی اسماعیل کارتال، سرمربی پیشین تیم شکل گرفت، حالا وحید هاشمیان به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس رویکردی تازه را در پیش گرفته است؛ رویکردی که ممکن است نخستین جدال جدی او برای تثبیت اقتدارش در رختکن و ساختار باشگاه باشد.

لیست مازاد غیررسمی؛ سه نام بزرگ

هاشمیان در آخرین مصاحبه خود به صراحت اعلام کرد برای تقویت پست‌های حساس تیم نیازمند جذب بازیکنان تازه است. از سوی دیگر وحید امیری، سردار دورسون و سعید مهری در فهرست بازیکنانی قرار گرفته‌اند که سرمربی پرسپولیس تمایلی به حفظ آنها ندارد.

باشگاه پرسپولیس نیز در همین راستا مذاکراتی را برای فسخ قرارداد با دورسون و مهری آغاز کرده است. هر چند این دو بازیکن همچنان در تمرینات حاضر می‌شوند و شرایطشان به طور کامل روشن نشده است. درباره وحید امیری هم وضعیت متفاوت است؛ هرچند کادر فنی تردیدهایی درباره ادامه حضور او به دلیل مصدومیت‌های اخیر داشت، اما اصرار بزرگان تیم و جایگاه خاص امیری در رختکن باعث شده ماندنش فعلاً قطعی باشد.

پای هوادار متمول باز هم در میان است؟

ماجرا وقتی پیچیده‌تر می‌شود که یکی از هواداران متمول پرسپولیس در این پرونده نقش دارد. گفته می‌شود او علاقه‌ای به جدایی دورسون و مهری ندارد و همین موضوع بر تصمیم‌های باشگاه و روند مذاکرات تأثیر گذاشته است. در چنین شرایطی، معادله‌ای شکل گرفته که می‌تواند برای آینده فنی پرسپولیس در مواجهه با خواست سرمربی در برابر منافع باشگاه و دخالت‌های بیرونی تأثیرگذار باشد.

آزمون بزرگ هاشمیان؛ تعامل یا اقتدار؟

اکنون شاید مهم‌ترین موضوع برای پرسپولیس نه تنها بستن لیست نهایی بازیکنان، بلکه نمایش اقتدار وحید هاشمیان باشد. سرمربی پرسپولیس برای تثبیت جایگاه خود باید نشان دهد تصمیم‌گیرنده اصلی در مسائل فنی است و هیچ فرد یا نهادی بالاتر از او در امور تیم دخالت نمی‌کند. با این حال، هاشمیان تاکنون کوشیده با خویشتنداری و تعامل با مدیریت باشگاه، فضای آرامی را در تیم حفظ کند.

نقش کلیدی درویش

در این میان نقش رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس بسیار مهم است. درویش که شروع پرقدرتی در نقل و انتقالات داشت، حالا باید نشان دهد همچنان پای اصل مهمی که بارها بر آن تأکید کرده، ایستاده است: «تمام مسئولیت‌های فنی بر عهده سرمربی است.» اگر درویش در این مسیر استوار بماند، پرسپولیس می‌تواند از حاشیه‌های موجود عبور کند و تیمی یکدست را وارد فصل جدید کند.

به نظر می‌رسد پرسپولیس امروز بیش از هر زمان دیگری در آستانه یک تصمیم مهم قرار دارد. جدایی یا ماندن چند بازیکن شاید از نظر فنی قابل حل باشد، اما آزمون اصلی، حفظ اقتدار و مرجعیت فنی وحید هاشمیان است. اگر سرمربی پرسپولیس بتواند این مرحله را با قدرت پشت سر بگذارد، نه تنها بر جایگاهش در تیم مهر تأیید زده بلکه پیام مهمی به سایر بازیکنان و حتی فضای مدیریتی باشگاه خواهد داد: در پرسپولیس، نفر اول همه تصمیم‌های فنی فقط سرمربی است.