رونمایی رسمی پرسپولیس از دو خرید جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان پرسپولیس با جذب دو بازیکن شاخص فعالیت خود را در نقل و انتقالات تابستانی ادامه داد.

فاطمه اردستانی هافبک فصل گذشته سپاهان با حضور در باشگاه پرسپولیس و امضای قراردادی یک‌ساله به جمع بانوان سرخ‌پوش پایتخت پیوست.

همچنین سیده زهرا احمدی‌زاده لژیونر و مدافع ملی‌پوش فوتبال و فوتسال بانوان با قراردادی یک‌ساله رسماً به پرسپولیس ملحق شد.

تیم فوتبال زنان پرسپولیس که اخیراً مریم آزمون سرمربی پیشین تیم ملی بانوان را نیز به کادر فنی خود افزوده با این خریدها نشان داده است که قصد دارد حضوری قدرتمند و مدعی در فصل جدید لیگ برتر بانوان داشته باشد.