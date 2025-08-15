اسکوچیچ: به گذشته برگردم باز همان کار را با طارمی می کنم/ تاج را ندیدم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور تبریز پس از کسب قهرمانی با این تیم در سوپرجام فوتبال کشور گفت: به هواداران و بازیکنان تراکتور تبریک می گویم. تلاش کردیم و شرایط خیلی خوبی داشتیم و به قهرمانی رسیدیم.
سرمربی تراکتور از دلخوری خود بابت تأخیر در اعلام رأی علیرضا بیرانوند نیز صحبت کرد و اظهار داشت: کاش رأی محرومیت بیرانوند سریع اعلام میشد نه اینکه ارگانهای مختلف بخواهند اعمال نظر کنند تا این روند طولانی شود.
او درباره خرید دروازه بان جدید تراکتور که آیا امیر عابدزاده یا لوان پولی است، تاکید کرد: این شایعات جذاب هستند و باعث سرگرمی میشوند. قول میدهم دروازهبانی جذب کنیم که فقط اسم بزرگی نداشته باشد بلکه عملکردش خوب باشد.
اسکوچیچ درباره غیبت ریکاردو آلوز و پیوستن او به سپاهان گفت: ریکاردو آلوز به ما بیاحترامی کرد. از دلیل غیبت او بیاطلاع بودم.
سرمربی تراکتور در خصوص عدم احوالپرسی با مهدی تاج و دست ندادن با او در هنگام دریافت مدال طلای سوپرجام گفت: من اصلاً او را ندیدم. در جنین شرایطی دوست داشتم خودم را به بازیکنان برسانم و با آنها فقط خوشحالی کنیم. وقتی در یک بازی بزرگ هستید و میخواهید با بازیکنان جشن بگیرید فکرم درگیر این نبود که باید چه نوع پروتکلی حفظ شود.
سرمربی پیشین تیم ملی ایران در پاسخ به اینکه آیا اکنون دوباره پیشنهاد تیم ملی را دریافت کند چه پاسخی میدهد تصریح کرد: البته که قبول نمیکنم!
او درباره رقابت تراکتور در لیگ نخبگان گفت: باید اول حریفان خود را بشناسیم و سپس آنها را آنالیز کنیم. باید درباره همه رقیبان اطلاعات داشته باشیم. اگر رقیبان خود را بشناسیم راحت تر میتوانیم اظهار نظر کنیم.
اسکوچیچ درباره سرمایه گذاری تیمهای عربی تاکید کرد: آنها بازیکنان گران قیمتی آوردند و این مزیتی است که آنها دارند. مزیتی که تیمهای ما دارد شهرت و آوازهای است که تیمهای ایرانی دارند
سرمربی تراکتور گفت: دیگر اینطور نیست که بگوییم چند تیم قوی وجود دارد بلکه تمام تیمها قدرتمند هستند. اگر به اسم تیمها بخواهیم صرفاً نگاه کنیم میبینیم گاهی اوقات تیمهای دارای اسم و رسم، مقابل تیمهایی که خیلی اسم ندارند بازنده شده اند.
اسکوچیچ بار دیگر درباره تیم ملی مورد پرسش قرار گرفت اما سعی کرد پاسخی به آن ندهد. او گفت: در مورد تیم ملی خیلی دوست ندارم اظهارنظر کنم. فکر نمیکنم کار درستی باشد. هر اظهارنظری کنم باعث ایجاد حاشیه خواهد شد. به وضوح سطح لیگ برتر ایران بالاتر رفته است. مربیان ایرانی برای هر بازی برنامه ریزی میکنند و چالش برایتان ایجاد میکنند. زمانی که در النصر عربستان بودم مربیان کاری میکردند که چالش داشته باشیم. الان در فوتبال ایران هم همینطور است.
او که سال هاست در فوتبال ایران فعالیت میکند ور خصوص زندگی در ایران تاکید کرد: ۱۰ سال از عمرم را در ایران گذراندم. واقعاً حس خیلی خوبی به مردم ایران دارم. آدمهای اروپایی خیلی اطلاعات زیادی راجع به مردم ایران ندارند. من هروقت فرصتی پیش بیاید به آنها می گویم. میهمان نوازی که در ایران دیدم هیچ جای دنیا ندیده ام. این را رسالتی می دانم که باید به گوش همه برسانم. وقتی در تمام شهرهای ایران حس خوبی دارم. اما ترجیح میدهم کنار خانواده ام غذا بخورم. برای من از همه چیز جذابتر مردم ایران است.
اسکوچیچ در پایان بار دیگر مورد پرسش درباره تصمیمی که زمان سرمربیگری اش در تیم ملی با عدم دعوت از مهدی طارمی در یکی از اردوها قرار گرفت روبرو شد که آیا اکنون هم همان کار را تکرار میکند، پاسخ داد: تفاوتی در واکنش من اتفاق نمیافتاد. مهدی طارمی بازیکن خیلی خوبی است اما مربی نیست و نمیتواند مربی تیم ملی باشد. میتواند از لحاظ گلزنی در زمین مسابقه کمک کند هرکس باید خطوط قرمز خودش را بداند و متوجه باشد تا کجا میتواند دخالت کند. من در مصاحبهای گفته بودم فوتبال ایران میتواند پیشرفت کند اما آیا کسی هست بگوید پیشرفت نباید بکند. همانطور که من احترام بازیکنانم را حفظ میکردم آنها هم باید همین کار را میکردند. مربیان معمولاً توسط مردم قضاوت میشوند. مسئولیت بزرگی روی دوش ما هست. به همین خاطر اولین کسی که بها میدهد شخص سرمربی است. اینکه از بازیکن نظر بخواهیم درست است اما اگر تصمیمات را به او بسپاریم صحیح نیست و با آن مخالفم.
نظر شما