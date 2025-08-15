به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی بازی‌های مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برای فصل جدید امروز جمعه ۲۴ مرداد در کشور مالزی انجام شد و تیم فوتبال تراکتور به عنوان تنها نماینده ایران حریفان خود را شناخت.

خداداد عزیزی سرپرست تیم تراکتور و نماینده این باشگاه در مراسم قرعه‌کشی اظهار داشت: من فکر نمی‌کنم قرعه‌ای بهتر از این می‌توانست برای تراکتور رقم بخورد که با تیم‌های عربستانی هم‌گروه نشویم. قرعه‌کشی بسیار خوبی نصیب‌مان شد. طبیعتاً بازی کردن با تیم‌های عربستانی سخت است، چرا که آنها فراتر از سطح آسیا هستند.

او ادامه داد: در لیگ نخبگان آسیا بازی آسانی وجود ندارد و همه دیدارها سخت هستند. نباید تیم‌های قطری و اماراتی را دست کم بگیریم و در مجموع، کار ما نیز دشوار خواهد بود.