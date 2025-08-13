کاپیتان استقلال مشکلی برای بازی با تراکتور ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال استقلال و تراکتور شامگاه دوشنبه ۲۰ مرداد در دیدار سوپرجام به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری شاگردان دراگان اسکوچیچ به پایان رسید. روزبه چشمی، کاپیتان استقلال، در دقیقه ۱۲ گل اول تیمش را به ثمر رساند، اما در جریان برخورد شدیدی با ادیب زارعی، دروازهبان جوان تراکتور، از ناحیه کتف دچار آسیبدیدگی شد.
با این حال، MRI انجام شده روز گذشته برای این بازیکن رضایتبخش بوده و چشمی میتواند استقلال را در دیدار هفته اول لیگ بیست و پنجم مقابل تراکتور، که سهشنبه ۲۸ مرداد در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز برگزار میشود، همراهی کند.
چشمی در فصل جاری یکی از مهرههای کلیدی استقلال محسوب میشود و به عنوان کاپیتان اول تیم نقش مهم و تأثیرگذاری در ترکیب آبیپوشان دارد.
نظر شما