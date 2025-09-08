توقف بررسی پرونده ریکاردو آلوز در پی اختلاف سپاهان و تراکتور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رأی کمیته انضباطی به شرح زیر است:

در خصوص شکایت باشگاه شهرداری ساوه علیه باشگاه پردیس قزوین مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای علی اصغر حسن زاده با توجه به اینکه بازی دو تیم در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ برگزار گردیده و شاکی اعتراض خود را از طریق هیأت فوتبال استان مرکزی در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۵ مطرح نموده در نتیجه شاکی مهلت ۲۴ ساعته موضوع ماده ۹۰ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ را رعایت ننموده است بنابراین مستند به ماده ۲۵ مقررات یاد شده قرار توقف رسیدگی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.

در خصوص ارجاع صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال به این کمیته در رابطه با درخواست شماره ۰۴/۱۱۰/۱۲/۱۵۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ باشگاه سپاهان اصفهان مبنی بر ثبت فوری قرارداد بازیکن آقای ریکاردو آلوز کوئلیو داسیلوا با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه باشگاه تراکتور مدعی پابرجا بودن قرارداد منعقده با بازیکن مذکور بوده و در مقابل باشگاه سپاهان مدعی عدم اعتبار این قرارداد به دلیل ایمیل صادره از سوی بازیکن موصوف در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ می‌باشد هر چند به موجب اظهار نظر مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ریاست کمیته تعیین وضعیت بازیکنان ذیل استعلام شماره ۱۴۰۴۲۰۵۰/۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ اقدام بازیکن در ارسال نامه متضمن ادعای بی اعتباری قرارداد با باشگاه تراکتور و همچنین انعقاد قرارداد با باشگاه سپاهان به منزله فسخ عملی قرارداد محسوب می‌گردد ولی با عنایت به اینکه تشخیص صحت و یا عدم صحت قرارداد بازیکنان با باشگاه‌ها خارج از صلاحیت ذاتی این کمیته بوده و از طرفی علی رغم برگزاری دو جلسه حضوری و وبیناری مابین مدیران دو باشگاه سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز جهت برقراری صلح و سازش نتیجه‌ای در این راستا حاصل نگردید در نتیجه به لحاظ عدم وجود جهات قانونی برای ادامه رسیدگی در این کمیته مستند به بند ج ماده ۲۵ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ قرار توقف رسیدگی صادر می‌گردد. قرار صادر ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.