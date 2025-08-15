  1. ورزش
تراکتور حریفان خود را در لیگ نخبگان آسیا شناخت

قرعه‌کشی بازی‌های مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا انجام شد و تیم تراکتور حریفان خود را شناخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امروز از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت تهران در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و تراکتور تنها نماینده ایران حریفان خود را شناخت.

برنامه دیدارهای تراکتور به شرح زیر است:

السد (میزبان) - الشرطه (میزبان) - شباب‌الاهلی (میهمان) - نسف قارشی (میهمان) - الدحیل (میزبان) - الوحده (میزبان) - شارجه (میهمان) - الغرافه (میهمان)

به این ترتیب تراکتور در هفته اول مقابل السد قطر، در هفته دوم مقابل الشرطه عراق، در هفته سوم مقابل شباب الاهلی امارات، در هفته چهارم مقابل نسف قارشی ازبکستان، در هفته پنجم مقابل الدحیل قطر، در هفته ششم مقابل الوحده امارات، در هفته هفتم مقابل شارجه امارات و در هفته پایانی رو در روی الغرافه قطر قرار می‌گیرد.

به این ترتیب تراکتور به مصاف هیچیک از تیم‌های عربستانی نخواهد رفت.

مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا ۲۴ شهریور آغاز می‌شود و ۲۹ بهمن به پایان خواهد رسید.

