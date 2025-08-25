  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۱

تماس از فرانسه برای جذب مهاجم تیم ملی فوتبال ایران

باشگاه لیل فرانسه پیگیر جذب مهاجم تیم ملی فوتبال ایران شد و با او تماس گرفته است اما هنوز تکلیف بازیکنی که فصل ناموفقی را در تیم اینتر ایتالیا پشت سر گذاشت، مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غیبت مهدی طارمی در فهرست اینتر برای دیدار امشب مقابل تورینو در هفته نخست سری A ایتالیا همچنان شایعات جدایی او را داغ نگه داشته است.

در شرایطی که طی روزهای اخیر از علاقه چند باشگاه اروپایی به جذب مهاجم ایرانی نراتزوری صحبت می‌شد، حالا منابع معتبر نقل و انتقالاتی از جمله «متیو مورتو» خبر داده‌اند که لیل فرانسه نیز در ساعات اخیر به طور جدی پیگیر وضعیت طارمی شده و با او تماس گرفته است.

این در حالی است که مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پیشنهاد جدی دیگری هم از آیندهوون هلند دریافت کرده است اما همچنان آینده‌ای نامعلوم در سالی که منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود، برای خود رقم زده است.

کد خبر 6569553
مهدی مرتضویان

