تماس از فرانسه برای جذب مهاجم تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، غیبت مهدی طارمی در فهرست اینتر برای دیدار امشب مقابل تورینو در هفته نخست سری A ایتالیا همچنان شایعات جدایی او را داغ نگه داشته است.

در شرایطی که طی روزهای اخیر از علاقه چند باشگاه اروپایی به جذب مهاجم ایرانی نراتزوری صحبت می‌شد، حالا منابع معتبر نقل و انتقالاتی از جمله «متیو مورتو» خبر داده‌اند که لیل فرانسه نیز در ساعات اخیر به طور جدی پیگیر وضعیت طارمی شده و با او تماس گرفته است.

این در حالی است که مهاجم تیم ملی فوتبال ایران پیشنهاد جدی دیگری هم از آیندهوون هلند دریافت کرده است اما همچنان آینده‌ای نامعلوم در سالی که منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود، برای خود رقم زده است.