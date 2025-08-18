  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

انتقاد دوباره اسکوچیچ از بازیکنان ایرانی: آنها از رقابت فرار می‌کنند

انتقاد دوباره اسکوچیچ از بازیکنان ایرانی: آنها از رقابت فرار می‌کنند

سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز بار دیگر نگرش بازیکنان ایرانی برای رقابت با هم پستی های خود را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور در بخشی از مصاحبه پیش از بازی با استقلال تهران در هفته اول لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به موضوع نحوه انتخاب بازیکنان در نقل و انتقالات فوتبال ایران صحبت کرد.

اسکوچیچ که در دوران سرمربیگری خود در تیم ملی ایران درباره نحوه تفکر بازیکنان ایرانی در مسیر پیشرفت صحبت کرده بود و با واکنش مهدی طارمی مهاجم تیم ملی نیز روبرو شد این بار درباره رقابت آنها با همدیگر صحبت کرد و گفت: «بازیکنان ایرانی علاقه‌ای به رقابت ندارند در تمام سال‌هایی که در ایران بوده ام اکثر بازیکنان ایرانی از رقابت با هم پستی خود می‌ترسند و سعی می‌کنند به تیمی بروند که رقابتی در آن نباشد.»

صحبت‌هایی که طعنه جدی به بازیکنانی است که قبل از انتخاب تیم دنبال جایگاه ثابت در ترکی اصلی هستند!

کد خبر 6563829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها