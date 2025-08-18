به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور در بخشی از مصاحبه پیش از بازی با استقلال تهران در هفته اول لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به موضوع نحوه انتخاب بازیکنان در نقل و انتقالات فوتبال ایران صحبت کرد.
اسکوچیچ که در دوران سرمربیگری خود در تیم ملی ایران درباره نحوه تفکر بازیکنان ایرانی در مسیر پیشرفت صحبت کرده بود و با واکنش مهدی طارمی مهاجم تیم ملی نیز روبرو شد این بار درباره رقابت آنها با همدیگر صحبت کرد و گفت: «بازیکنان ایرانی علاقهای به رقابت ندارند در تمام سالهایی که در ایران بوده ام اکثر بازیکنان ایرانی از رقابت با هم پستی خود میترسند و سعی میکنند به تیمی بروند که رقابتی در آن نباشد.»
صحبتهایی که طعنه جدی به بازیکنانی است که قبل از انتخاب تیم دنبال جایگاه ثابت در ترکی اصلی هستند!
