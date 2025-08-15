به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، آرش امینی دبیر چهلویکمین دوره جشنواره بینالمللی موسیقی فجر، از برگزاری مسابقه طراحی پوستر این دوره و انتشار فراخوان آن خبر داد.
امینی با اشاره به جلسه خود با آیدین مهدیزاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: با همکاری ادارهکل هنرهای تجسمی، فراخوان طراحی پوستر چهلویکمین دوره جشنواره بینالمللی موسیقی فجر منتشر خواهد شد و هنرمندان میتوانند آثار خود را برای شرکت در این مسابقه ارسال کنند.
وی افزود: این فراخوان بهزودی اعلام میشود و مهلتی برای طراحی و ارسال آثار تعیین خواهد شد. اثر منتخب پس از داوری توسط استادان این حوزه بهعنوان پوستر رسمی جشنواره معرفی و طراح آن بهعنوان مدیر هنری انتخاب میشود. همچنین نمایشگاهی از آثار ارسالشده برگزار خواهد شد که جزئیات آن در روزهای آینده اطلاعرسانی میشود.
