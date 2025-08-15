  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

اعلام جزئیات فراخوان یکی از بخش‌های جشنواره موسیقی فجر

اعلام جزئیات فراخوان یکی از بخش‌های جشنواره موسیقی فجر

دبیر چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، از برگزاری مسابقه طراحی پوستر این دوره و انتشار فراخوان آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، آرش امینی دبیر چهل‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، از برگزاری مسابقه طراحی پوستر این دوره و انتشار فراخوان آن خبر داد.

امینی با اشاره به جلسه خود با آیدین مهدی‌زاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: با همکاری اداره‌کل هنرهای تجسمی، فراخوان طراحی پوستر چهل‌ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منتشر خواهد شد و هنرمندان می‌توانند آثار خود را برای شرکت در این مسابقه ارسال کنند.

وی افزود: این فراخوان به‌زودی اعلام می‌شود و مهلتی برای طراحی و ارسال آثار تعیین خواهد شد. اثر منتخب پس از داوری توسط استادان این حوزه به‌عنوان پوستر رسمی جشنواره معرفی و طراح آن به‌عنوان مدیر هنری انتخاب می‌شود. همچنین نمایشگاهی از آثار ارسال‌شده برگزار خواهد شد که جزئیات آن در روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد خبر 6560867
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها