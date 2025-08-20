به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، نصیر حیدریان رهبر ارکستر سمفونیک تهران و عضو شورای سیاستگذاری چهلویکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر درباره یکی از رویکردهای این دوره از جشنواره گفت: در این دوره از سولیستهایی خارجی دعوت میشود تا علاوه بر اجرای کنسرت، مسترکلاسهایی برای هنرستانها و هنرمندان جوان برگزار کنند.
وی این تصمیم را فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربه و افزایش مهارت نسل تازه دانست و افزود: هدف از این رویکرد این است که نوازندگان صرفاً اجرا نکنند، بلکه دانش و تجربه خود را با هنرمندان جوان به اشتراک بگذارند.
حیدریان اظهار کرد: جشنواره امسال علاوه بر توجه به کیفیت و جوانگرایی، بُعد بینالمللی پررنگتری خواهد داشت. حضور نوازندگان خارجی فرصتی برای تبادل تجربه، ارتقای دانش موسیقایی جوانان و ایجاد ارتباط مستقیم بین هنرمندان ایران و جهان است. جشنواره موسیقی فجر، جشنی برای همه مردم ایران است و هر کسی میتواند در آن شرکت کند. هدف اصلی این جشنواره، شادی و رضایت مخاطبان خواهد بود. حتی اگر بتوانیم تنها یک نفر را برای یک ساعت شاد کنیم، این موفقیت بزرگی برای جشنواره خواهد بود
رهبر ارکستر سمفونیک تهران تأکید کرد: در دوره چهلویکم جشنواره موسیقی فجر، نگاه شورای سیاستگذاری بر ارتقای کیفیت برنامهها و جوانگرایی متمرکز است. فعالیتهای خوبی در این زمینه انجام شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. در این دوره تلاش بر این است که جشنواره از نظر کیفیت، نسبت به سالها و دورههای پیشین پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. ایجاد فرصت برای ورود و مشارکت نسل جوان، بخش مهمی از رویکرد این دوره شورای سیاستگذاری است. تلاش میکنیم شرایطی فراهم شود تا جوانان بتوانند حضور پررنگتری در جشنواره امسال داشته باشند.
حیدریان در پایان گفت: امیدوارم هنرمندان هنردوست و عاشق مردم، با حضور و همکاری خود در برگزاری یک جشن واقعی برای همه مردم ایران نقشآفرین باشند.
