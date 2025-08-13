به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، با اشاره به ابهامات پیش آمده نسبت به رقم دستمزد مدیرعامل انجمن موسیقی در چهلمین جشنواره موسیقی فجر که در گزارش مالی جشنواره اعلام شده بود روابط عمومی انجمن موسیقی درباره دستمزد مدیرعامل جدید و قبلی انجمن توضیحاتی ارائه داد.
در این توضیح آمده است:
«با توجه به انتشار گزارش مالی سه دورهای جشنواره موسیقی فجر و ابهامات مطرحشده نسبت به مبلغ دریافتی آقای اسحاق شکری، مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران؛ لازم به اطلاعرسانی است که آقای اسحاق شکری به دعوت و حکم رئیس چهلمین جشنواره موسیقی فجر به عنوان معاون مدیر اجرایی جشنواره انتخاب شده و به صورت همهروزه تا پایان جشنواره به مدت دو ماه و نیم در ستاد جشنواره همکاری و حضور مستمر داشتند. همچنین از آنجا که ایشان در آن مدت هیچگونه ارتباط یا قرارداد کاری با انجمن موسیقی ایران نداشتهاند، مبلغ پرداختشده مذکور نه پاداش، بلکه حقالزحمه مدت همکاری با وی بوده است.
درج نشدن مبلغ پاداش محمدعلی مرآتی مدیرعامل سابق انجمن موسیقی ایران در گزارش مالی چهلمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر نیز بهدلیل عدم پرداخت در این مورد از سوی جشنواره و یا انجمن موسیقی ایران به وی بوده است.»
نظر شما