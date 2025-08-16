به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وی خواستار اسنادی درباره قوانینی شده که به چت بات های هوش مصنوعی این شرکت اجازه می دهد با یک کودک گفتگویی احساسی داشته باشند.

نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کنگره آمریکا درباره قوانینی که در یک سند داخلی متا فاش شده، اظهار نگرانی کرده اند. این قوانین نخستین بار روز پنجشنبه در گزارشی برملا شد. هاولی در این باره گفت: ما می خواهیم بدانیم چه کسی این سیاست ها را تایید کرده، آنها از چه مدت قبل اجرایی شده اند و متا چه اقدامی برای متوقف کردن آن انجام داده است.

در این میان متا از اظهار نظر درباره نامه هالی خودداری کرده است. این شرکت فناوری قبلا گفته بود مثال ها و یادداشت های مورد نظر دچار اشتباه هستند، با سیاست هایش هماهنگ نیستند و حذف شده اند. هاولی علاوه بر اسناد گفته شده خواستار پیش نویس های اولیه سیاست ها همراه گزارش های داخلی ریسک درباره افراد زیر سن قانونی و دیدارهای حضوری شده است.

طبق نامه هاولی متا همچنین باید فاش کند درباره اقدامات حفاظتی هوش مصنوعی برای کاربران جوان یا محدودیت بر مشاوره های پزشکی به رگولاتورها چه چیزی گفته است.

بیشتر اوقات هاولی از شرکت های بزرگ فناوری انتقاد می کند. او در ماه آوریل جلسه استماعی درباره تلاش متا برای دسترسی به بازار چین برگزار کرد. این ادعا در کتاب سارا وین ویلیامز یکی از مدیران ارشد سابق متا مطرح شده بود.