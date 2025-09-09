لاپوشانی متا از خطرات هدست واقعیت مجازی برای کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شماری از کارکنان فعلی و سابق شرکت متا اسنادی را در اختیار کنگره آمریکا قرار دادهاند که در آن مواردی از آزار و اذیت کودکان توسط شکارچیان بزرگسال در محیط واقعیت مجازی شرح داده شده است. آنان مدعیاند گزارشهای داخلی شرکت در این زمینه دستکاری و بخشهای مهم و تکاندهنده تخلفات حذف شده است. با این حال، متا این ادعاها را رد کرده است.
بر اساس این اسناد، دو تن از محققان سابق متا اعلام کردهاند با خانوادهای آلمانی ملاقات کردهاند که فرزند خردسال آنها ــ کمتر از ۱۰ سال سن داشته ــ بهصورت آنلاین و از طریق هدست واقعیت مجازی متا هدف نزدیکشدن افراد ناشناس قرار گرفته است. این افراد حتی پیشنهادهای جنسی به کودک ارائه دادهاند. گفته میشود هنگامی که کارکنان قصد انتشار گزارشی تکاندهنده در این باره داشتند، مدیران دستور دادهاند چنین ادعاهایی حذف شود. در نسخه نهایی گزارش تنها به نگرانی والدین از وقوع چنین رویدادهایی اشاره شده، بیآنکه حادثه مذکور ذکر گردد.
طبق گزارشها، مجموعه اسناد ارسالشده به کنگره نشان میدهد تیم حقوقی متا به محققان دستور داده بود از گردآوری اطلاعات مرتبط با استفاده کودکان از هدستهای واقعیت مجازی خودداری کنند. ظاهراً این دستور به دلیل نگرانیهای نظارتی و پیامدهای جلسات استماع کنگره در سال ۲۰۲۱ صادر شده است.
این اسناد همچنین شامل هشدارهایی از سوی برخی کارکنان است که نشان میدهد کودکان زیر ۱۳ سال محدودیتهای سنی تعیینشده برای استفاده از هدستهای واقعیت مجازی را دور میزنند. با این حال، متا در سالهای اخیر حداقل سن مجاز استفاده از این ابزار را از ۱۳ سال به ۱۰ سال کاهش داده است.
سخنگوی متا در واکنش به این گزارشها به روزنامه واشنگتنپست گفت: «اسناد ارائهشده به گونهای کنار هم قرار گرفتهاند که با یک روایت از پیشتعیینشده و نادرست مطابقت داشته باشند. این شرکت تحقیقات مربوط به کودکان زیر ۱۳ سال را ممنوع نمیکند. ما از تلاشهای ارزشمند تیم تحقیقاتی خود حمایت میکنیم و نسبت به این روایتهای نادرست از فعالیتهای آنان ابراز نگرانی داریم.»
