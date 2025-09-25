  1. استانها
هدف‌گذاری برای بازگشت ۲۶ واحد صنعتی به چرخه تولید

یاسوج-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌ریزی برای بازگشت ۲۶ واحد صنعتی به چرخه تولید تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر تیمور موسویان ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد از هدفگذاری بازگشت ۲۶ واحد صنعتی به چرخه تولید در استان خبر داد و گفت: بازگشت این واحد زمینه اشتغال ۸۳۵ نفر را فراهم می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نیازمند یک هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان برای بازگشت این تعداد واحد به چرخه تولید هستیم، افزود: در ۶ ماه سال جاری ۱۰ واحد به چرخه تولید بازگشت.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی کردیم تا پایان سال به هدفگذاری مورد نظر برسیم، گفت: سهم استان از اعتبارات تبصره ۱۸، ۲۱۷ میلیارد تومان است اما نیازهای واحدهای استان ۳ هزار میلیارد تومان است که نیازهای استان برای سفر رئیس جمهور احصا شده است.

