به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر تیمور موسویان ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد از هدفگذاری بازگشت ۲۶ واحد صنعتی به چرخه تولید در استان خبر داد و گفت: بازگشت این واحد زمینه اشتغال ۸۳۵ نفر را فراهم می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نیازمند یک هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان برای بازگشت این تعداد واحد به چرخه تولید هستیم، افزود: در ۶ ماه سال جاری ۱۰ واحد به چرخه تولید بازگشت.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی کردیم تا پایان سال به هدفگذاری مورد نظر برسیم، گفت: سهم استان از اعتبارات تبصره ۱۸، ۲۱۷ میلیارد تومان است اما نیازهای واحدهای استان ۳ هزار میلیارد تومان است که نیازهای استان برای سفر رئیس جمهور احصا شده است.