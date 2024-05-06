به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهنام‌پور ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از یک واحد پرورش مرغ گوشتی در دست ساخت، در گفت وگو با خبرنگاران افزود: نبود مرغ در بازار یکی از دغدغه‌های مردم بود، اما در این دولت با احیای واحدهای راکد و احداث چندین واحد تولیدی جدید مشکل حل شد.

وی بیان کرد: با اجرای دقیق برنامه‌های جوجه‌ریزی و تلاش کشاورزان فعال در این زمینه، تولید گوشت مرغ، پایدار شده است.

بهنام پور تصریح کرد: در شش ماه اخیر به ندرت نیاز به تزریق مرغ منجمد در بازار داشتیم و ما همواره مدافع حقوق تولیدکنندگان بوده و برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از آنان و تحقق جهش تولید با مشارکت مردم، تلاش بیشتری خواهیم کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه پس از تهران در شاخص جوجه‌ریزی و تحقق میزان تعهدات رتبه دوم کشور را در سال ۱۴۰۲ کسب کردیم، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد، در این شاخص مهم، عملکردی درخشان داشته است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای همه استان‌ها، از مردادماه سال گذشته تاکنون سهمیه‌ای برای جوجه‌ریزی تحت عنوان برش استانی مشخص کرد که استان کهگیلویه و بویراحمد نه تنها به صد درصد تعهد خود عمل کرده بلکه ۱۱ درصد نیز بیشتر جوجه‌ریزی داشته و در این زمینه رتبه دوم کشور را کسب کرد.