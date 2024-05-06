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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۲۵

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

یک میلیون و ۳۱۸هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری‎های استان انجام شد

یک میلیون و ۳۱۸هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری‎های استان انجام شد

یاسوج- معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جوجه‌ریزی در مرغداریهای استان یک میلیون و ۳۱۸ هزار قطعه بوده و در این دولت مشکل نبود مرغ در بازار استان مرتفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهنام‌پور ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از یک واحد پرورش مرغ گوشتی در دست ساخت، در گفت وگو با خبرنگاران افزود: نبود مرغ در بازار یکی از دغدغه‌های مردم بود، اما در این دولت با احیای واحدهای راکد و احداث چندین واحد تولیدی جدید مشکل حل شد.

وی بیان کرد: با اجرای دقیق برنامه‌های جوجه‌ریزی و تلاش کشاورزان فعال در این زمینه، تولید گوشت مرغ، پایدار شده است.

بهنام پور تصریح کرد: در شش ماه اخیر به ندرت نیاز به تزریق مرغ منجمد در بازار داشتیم و ما همواره مدافع حقوق تولیدکنندگان بوده و برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از آنان و تحقق جهش تولید با مشارکت مردم، تلاش بیشتری خواهیم کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه پس از تهران در شاخص جوجه‌ریزی و تحقق میزان تعهدات رتبه دوم کشور را در سال ۱۴۰۲ کسب کردیم، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد، در این شاخص مهم، عملکردی درخشان داشته است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای همه استان‌ها، از مردادماه سال گذشته تاکنون سهمیه‌ای برای جوجه‌ریزی تحت عنوان برش استانی مشخص کرد که استان کهگیلویه و بویراحمد نه تنها به صد درصد تعهد خود عمل کرده بلکه ۱۱ درصد نیز بیشتر جوجه‌ریزی داشته و در این زمینه رتبه دوم کشور را کسب کرد.

کد مطلب 6098295

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