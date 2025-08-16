به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیاصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ، در یک برنامه تلویزیونی گفت: در ادامه روند تشدید نظارت بر تخلفات موتورسواران در تهران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۶۴ هزار موتورسیکلت بهدلیل پوشش پلاک، مشمول اعمال قانون شدهاند. وی با اشاره به اینکه یکی از تخلفات رایج در میان موتورسیکلتسواران، تخلفات پلاک است، تأکید کرد که برخورد با این موارد با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: بر اساس این ماده قانونی، کلیه قوانین و مقررات عمومی حملونقل و عبور و مرور شهری در مورد موتورسیکلتها نیز جاری است. از جمله تخلفات رایج میتوان به حرکت در پیادهرو، تردد در مسیر مخالف، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، انجام حرکات نمایشی مانند مارپیچزدن یا تکچرخزدن، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و ورود به خطوط ویژه اتوبوسرانی اشاره کرد که مأموران راهنمایی و رانندگی موظفاند در صورت مشاهده تخلفات، نسبت به اعمال قانون و توقیف موتورسیکلت اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به آمار تخلفات مرتبط با پلاک موتورسیکلتها در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود ۶۴ هزار تخلف مربوط به پوشش پلاک توسط موتورسواران در سطح پایتخت شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است. همچنین مأموران پلیس راهور تهران بزرگ موفق به رفع اثر پوشش پلاک از حدود ۶۵ هزار موتورسیکلت شدهاند.
سرهنگ شریفی در پایان به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، تأکید کرد: دستکاری در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه جرم محسوب میشود و علاوه بر جریمه، با برخورد قانونی از سوی پلیس و مقام قضائی همراه خواهد بود. همچنین پوشش پلاک موتورسیکلتها شامل جریمه ۷۰۰ هزار تومانی است و پلیس راهور با این تخلف بهصورت قاطع برخورد میکند.
