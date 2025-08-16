حریق مرگبار تانکر حامل بنزین در آزادراه کاشان – قم

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی اظهار کرد این حادثه ساعت ۳ و ۳۴ دقیقه به مرکز فرماندهی آتش نشانی کاشان گزارش شده است.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه تانکر حامل بنزین در کیلومتر ۵۰ آزادراه کاشان – قم، به دلیل سرعت زیاد و از دست دادن کنترل، واژگون شد. بر اثر این واژگونی، ماده سریع‌الاشتعال داخل تانکر به سطح جاده نشت کرد و در پی آن حریق گسترده‌ای رخ داد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کاشان گفت: راننده ۴۴ ساله خودرو در لحظات اولیه حادثه متأسفانه جان خود را از دست داد.

به گفته محتشمیان، بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی کاشان به همراه نیروهای پشتیبان از آتش‌نشانی قم و آتش‌نشانی مشکات در محل حاضر شدند و پس از چند ساعت عملیات، موفق به ایمن‌سازی، مهار و اطفای کامل حریق شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کاشان ادامه داد: این حادثه سبب بسته شدن موقت بخشی از آزادراه و ایجاد اختلال در تردد شد که با پایان عملیات اطفا و پاکسازی محل، مسیر بازگشایی شد.