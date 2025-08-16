اسبقیان: پیشنهاد انتصابی شدن چند فدراسیون در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان که امروز (شنبه ۲۵ مرداد) در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، در مورد برخی انتصاب ها در فدراسیون ها گفت: آنچه مسلم است همه انتصابات بر اساس یکسری ضوابط صورت می گیرد و باید با هماهنگی وزارت ورزش باشد ضمن اینکه دستگاه های نظارتی هم نظر بدهند.

وی تصریح کرد: انتصاب ها در ورزش پروتکل مخصوص خود را دارد و ما در وزارت ورزش روی آنها نظارت می کنیم.

اسبقیان با تاکید بر موضع وزارت ورزش نسبت به فساد گفت: اینکه می گویم با فساد مبارزه می کنیم، جمله تعارفی نیست.

معاون وزیر ورزش همچنین در مورد عدم اعزام تیم ملی والیبال نشسته به جام جهانی آمریکا گفت: درخواست اعزام برای هر تیمی باید از طرف فدراسیون مربوطه اعلام شود تا آن درخواست بررسی شود. در مورد این تیم شاید به خاطر شرایط جنگ و توجه به سلامت و امنیت ورزشکاران، تصمیم بر عدم اعزام گرفته شده است اما امروز هم در مجمع اعلام کردم که در تمام رویدادهایی که برای‌مان رنکینگ دارد و کسب سهمیه محسوب می شود، با قدرت ظاهر می شویم.

اسبقیان همچنین با تاکید بر اینکه ورزش از نظر مالی هیچ مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: اعتبارات کمیته ملی المپیک توسط دولت تصویب می شود. در این خصوص وزیر هم پیگیری هایی داشته است. برای ما رشته های پارالمپیکی همواره باعث افتخار بوده اند و باعث اهتزاز پرچم کشور شده اند. دولت پزشکیان از ورزش حمایت ویژه دارد. در مورد اعزام ها و رویدادهای مهم مانند المپیک و پارالمپیک همواره مورد حمایت بوده ایم. رئیس جمهور به ورزش عنایت ویژه ای دارند. از نظر مالی هیچ مشکلی نداریم و در کل آماده حضور در تمام رویدادهای پیش روی در حوزه کمیته ملی المپیک و پارالمپیک هستیم.

معاون وزیر ورزش همچنین در مورد موضوع انتصابی شدن روسای برخی فدراسیون ها گفت: این موضوعی است که مطرح شده و در حال بررسی است اما تصویب نشده است. پیشنهادی مطرح شده مبنی بر اینکه فدراسیون هایی که حاکمیتی هستند مانند روستایی و عشایری، به صورت انتصابی باشد. موضوع در حد پیشنهاد است اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. باید به تائید وزیر برسد و در دفتر برنامه ریزی هم بررسی شود. وزیر هم به صورت مکتوب دستوری نداده است. هر تصمیمی درحوزه معاونت قهرمانی باید دستور وزیر را داشته باشد و رسمیت پیدا کند.