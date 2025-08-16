  1. ورزش
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

اسبقیان: پیشنهاد انتصابی شدن چند فدراسیون در حال بررسی است

معاون وزیر ورزش با تاکید بر موضع وزارت ورزش نسبت به فساد گفت: پیشنهاد انتصابی شدن چند فدراسیون در حال بررسی است اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان که امروز (شنبه ۲۵ مرداد) در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد، در مورد برخی انتصاب ها در فدراسیون ها گفت: آنچه مسلم است همه انتصابات بر اساس یکسری ضوابط صورت می گیرد و باید با هماهنگی وزارت ورزش باشد ضمن اینکه دستگاه های نظارتی هم نظر بدهند.

وی تصریح کرد: انتصاب ها در ورزش پروتکل مخصوص خود را دارد و ما در وزارت ورزش روی آنها نظارت می کنیم.

اسبقیان با تاکید بر موضع وزارت ورزش نسبت به فساد گفت: اینکه می گویم با فساد مبارزه می کنیم، جمله تعارفی نیست.

معاون وزیر ورزش همچنین در مورد عدم اعزام تیم ملی والیبال نشسته به جام جهانی آمریکا گفت: درخواست اعزام برای هر تیمی باید از طرف فدراسیون مربوطه اعلام شود تا آن درخواست بررسی شود. در مورد این تیم شاید به خاطر شرایط جنگ و توجه به سلامت و امنیت ورزشکاران، تصمیم بر عدم اعزام گرفته شده است اما امروز هم در مجمع اعلام کردم که در تمام رویدادهایی که برای‌مان رنکینگ دارد و کسب سهمیه محسوب می شود، با قدرت ظاهر می شویم.

اسبقیان همچنین با تاکید بر اینکه ورزش از نظر مالی هیچ مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: اعتبارات کمیته ملی المپیک توسط دولت تصویب می شود. در این خصوص وزیر هم پیگیری هایی داشته است. برای ما رشته های پارالمپیکی همواره باعث افتخار بوده اند و باعث اهتزاز پرچم کشور شده اند. دولت پزشکیان از ورزش حمایت ویژه دارد. در مورد اعزام ها و رویدادهای مهم مانند المپیک و پارالمپیک همواره مورد حمایت بوده ایم. رئیس جمهور به ورزش عنایت ویژه ای دارند. از نظر مالی هیچ مشکلی نداریم و در کل آماده حضور در تمام رویدادهای پیش روی در حوزه کمیته ملی المپیک و پارالمپیک هستیم.

معاون وزیر ورزش همچنین در مورد موضوع انتصابی شدن روسای برخی فدراسیون ها گفت: این موضوعی است که مطرح شده و در حال بررسی است اما تصویب نشده است. پیشنهادی مطرح شده مبنی بر اینکه فدراسیون هایی که حاکمیتی هستند مانند روستایی و عشایری، به صورت انتصابی باشد. موضوع در حد پیشنهاد است اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. باید به تائید وزیر برسد و در دفتر برنامه ریزی هم بررسی شود. وزیر هم به صورت مکتوب دستوری نداده است. هر تصمیمی درحوزه معاونت قهرمانی باید دستور وزیر را داشته باشد و رسمیت پیدا کند.

