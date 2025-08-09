اسکیت ایران در مسیر رشد یا افول/ نارضایتی وزارت ورزش نشانه چیست؟

در شرایطی که فدراسیون اسکیت در هفته‌های گذشته تلاش کرده با فضاسازی رسانه‌ای، عملکرد خود را در مسابقات آسیایی World Skate Asia ۲۰۲۵ مثبت جلوه دهد، معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در اظهارنظری صریح، نارضایتی خود را از نتایج کسب‌شده اعلام کرده است.

اما فارغ از حواشی رسانه‌ای، بررسی آماری و فنی عملکرد ایران در این مسابقات نشان می‌دهد که اسکیت ایران با چالش‌های جدی در همه دیسیپلین‌ها مواجه است؛ چالش‌هایی که از ضعف برنامه‌ریزی و افت فنی تا مدیریت ناکارآمد و خروج نیروهای متخصص را دربرمی‌گیرد.

سهم ۹ مدالی ایران از ۱۲۰ مدال توزیع شده

بر اساس داده‌های رسمی مسابقات قاره‌ای ۲۰۲۵ در شهر جچئون کره‌جنوبی، مجموعاً ۱۲۰ مدال در دیسیپلین‌های مختلف توزیع شده است. سهم ایران از این مدال‌ها تنها ۹ مدال بوده است. نکته مهم آنکه، هیچ‌یک از این مدال‌ها در رشته‌هایی که در بازی‌های آسیایی یا المپیک حضور دارند کسب نشده است.

در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به هر دیسیپلین و جایگاه ایران در آن داریم:

۱ - اسکیت سرعت (Inline Speed Skating)

رویدادها:

پیست: Sprint ۵۰۰m، ۱۰۰۰m، Relay

جاده: Road Race

۴ گروه (مرد/زن × بزرگسال/جوانان)

تعداد مدال‌ها: ۵ رویداد × ۴ گروه × ۳ مدال = ۶۰ مدال

جایگاه ایران:

تیم ملی اسکیت سرعت ایران در رشته‌های پیست که اتفاقاً در بازی‌های آسیایی نیز حاضر هستند، همچنان بدون مدال باقی مانده و تنها در بخش جاده به مدال‌هایی دست یافته است. اما چون رشته جاده در بازی‌های آسیایی حضور ندارد، کشورها سرمایه‌گذاری خاصی در آن انجام نمی‌دهند و این مدال‌ها ارزش راهبردی ندارند.

۲ - اسکیت فری‌استایل (Inline Freestyle Skating)

رویدادها: Classic Slalom، Battle Slalom

۲ رویداد × ۴ گروه

مجموع مدال‌ها: ۲۴ مدال

جایگاه ایران:

ایران تنها یک مدال نقره و یک برنز به دست آورده است. نکته قابل‌تأمل، شکاف عمیق میان تبلیغات رسانه‌ای داخلی و واقعیت میدانی این رشته است. در حالی‌که گاهی از قهرمانی جهانی ایران در این رشته صحبت می‌شود، در تمامی ادوار آسیایی، ایران حتی به مدال طلا دست نیافته است.

از همه مهم‌تر، فری‌استایل تنها در یک دوره فرصت حضور در بازی‌های آسیایی را یافت که در آن هم ایران نتوانست مدالی کسب کند. حالا نیز بر اساس اعلام شورای المپیک آسیا، این رشته از بازی‌های آسیایی آینده حذف شده و دیگر فرصتی برای رقابت در این سطح نخواهد داشت.

۳- اسکیت هنری (Artistic Roller Skating)

تنها رویداد برگزار شده: Free Skating

۴ گروه (مرد/زن × بزرگسال/جوانان)

تعداد مدال‌ها: ۱۲ مدال

جایگاه ایران:

در این بخش، تیم ملی اسکیت هنری ایران هیچ مدالی به دست نیاورد. در سال‌های گذشته، رشته‌های کمتر شناخته‌شده‌ای مانند اسکیت نمایشی و دانهیل توانسته بودند مدال‌هایی برای ایران کسب کنند، اما آن رشته‌ها نیز اکنون بدون برنامه و ساختار، به حاشیه رفته‌اند.

۴ - اینلاین هاکی (Inline Hockey)

تیمی، در ۴ گروه (مرد/زن × بزرگسال/جوانان)

تعداد مدال‌ها: ۱۲ مدال

جایگاه ایران:

تنها مدال ایران در این رشته، مدال برنز تیم بانوان بزرگسال بود که خود حاصل تلاش مستقل ورزشکاران و مربیان باشگاهی بوده است، نه نتیجه برنامه‌ریزی فدراسیون. این تیم با حمایت جامعه آیس هاکی و به‌صورت شخصی و غیرفدراسیونی راهی رقابت‌ها شد.

نکات مهم:

۱ - تیم ملی بزرگسالان مردان – قهرمان بلامنازع آسیا – اصلاً اعزام نشد. تصمیمی که به‌دلیل نگرانی از تکرار نشدن مدال طلا اتخاذ شد.

۲ - برای نخستین بار، تیم‌های ملی جوانان (دختران و پسران) اعزام شدند که منجر به اولین شکست رسمی ایران مقابل تیم ملی هند شد. تیم‌ها ناقص و با بازیکنان یک باشگاه به مسابقات رفتند.

نتیجه: رشته‌ای که زمانی پرچمدار افتخارآفرینی بود، امروز بدون اردو، لیگ، ساختار یا هدف، عملاً تعطیل شده است.

5 - اسکیت‌بُرد (Skateboarding – Street)

تنها سبک برگزار شده: Street

۴ گروه

تعداد مدال‌ها: ۱۲ مدال

جایگاه ایران:

ایران هیچ مدالی در این رشته کسب نکرد. این در حالی‌ست که اسکیت‌بُرد تنها رشته المپیکی فدراسیون اسکیت ایران است. از سال ۲۰۲۰ وارد تقویم رسمی المپیک شده، اما تاکنون هیچ تیم ملی، اردو یا مسابقه ساختاریافته در ایران برگزار نشده است. در حالی‌که کشورها به‌شکل گسترده برای سهمیه المپیک در این رشته برنامه‌ریزی کرده‌اند، در ایران هنوز این رشته از کم‌توجهی کامل رنج می‌برد.

جمع‌بندی آماری

دیسیپلین - تعداد مدال‌ها

اسکیت سرعت ۶۰ مدال

اسکیت فری‌استایل ۲۴ مدال

اسکیت هنری ۱۲ مدال

اینلاین هاکی ۱۲ مدال

اسکیت‌بُرد ۱۲ مدال

جمع کل ۱۲۰ مدال

مدال‌های ایران ۹ مدال

نکته مهم این است که هیچ‌یک از این ۹ مدال، در رشته‌های حاضر در بازی‌های آسیایی و المپیک به دست نیامده‌اند.

یک چهره حذف‌شده، برگزارکننده مسابقات قاره‌ای

از نکات قابل‌تأمل این دوره، نقش کلیدی رامین عتیقه‌چی در برگزاری مسابقات آسیایی اسکیت بود؛ فردی که سال‌ها به‌عنوان دبیر فدراسیون و یکی از نیروهای مؤثر در ساختار فنی اسکیت ایران شناخته می‌شد.

او اکنون رئیس کمیسیون اینلاین هاکی آسیاست و در کمیته فنی جهانی World Skate عضویت دارد. اما در دوره مدیریت جدید، از تمام مسئولیت‌ها کنار گذاشته شد و نهایتاً از ایران مهاجرت کرد.

در نهایت، در حالی‌که ایران حتی تیم قهرمان خود را اعزام نکرده، برگزاری کامل مسابقات آسیایی اینلاین هاکی در دستان یک نیروی متخصص ایرانی بود که اکنون دیگر جایی در ساختار اسکیت کشور ندارد.

نتیجه‌گیری: بازنگری در سیاست‌های فدراسیون، یک ضرورت جدی

عملکرد ضعیف تیم‌های ملی در مسابقات آسیایی، حذف برنامه‌ریزی در رشته‌های المپیکی، بی‌توجهی به ساختارهای پایه و حذف نیروهای متخصص، همگی نشان از افول جدی و ساختاری در اسکیت ایران دارد.

سؤالی که امروز پیش‌روی مدیران ورزشی کشور است این است؛ آیا وقت آن نرسیده که نگاه مجدد و راهبردی به سیاست‌گذاری در این فدراسیون صورت گیرد؟