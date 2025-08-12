تاکید وزیر ورزش بر به کارگیری هوش مصنوعی در ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در راستای تفاهم‌نامه مشترک بین وزارت ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مبنی بر توسعه هوش مصنوعی و استفاده از فناوری‌های روز در ورزش، امروز سه‌شنبه 21 مردادماه جلسه‌ای مشترکی با حضور دکتر احمد دنیامالی و دکتر حسین افشین در محل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار شد.

دنیامالی در این جلسه اظهار داشت: ممنونم که شرایطی فراهم شد برای دومین بار این جلسه را برگزار کنیم. خیلی مصمم هستیم که در حوزه هوش مصنوعی در ورزش اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. از این جهت دسته‌بندی را در حوزه قهرمانی انجام دادیم. دسته اول شامل رشته‌هایی می‌شود که بار اصلی مدال‌آوری را در میادین بزرگ المپیک، جهانی و بین‌المللی بر دوش دارند. دسته دیگر نیز شامل رشته‌هایی می‌شود که مدال‌آوری کمتری دارند و باید به فکر توسعه آنها باشیم و با یک پردازش نه چندان طولانی بتوانیم به آنها کمک کنیم.



وی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که در حوزه توسعه هوش مصنوعی انجام دادیم، به دنبال همزبانی بین مجموعه ستادی وزارتخانه، شرکت همتا و فدراسیون‌های ورزشی هستیم. در این راستا شناخت کار و بحث داده‌ها برای ما بسیار مهم است. ما فعلا در گام‌های اول قرار داریم و نیاز است است که همکاران ما اقدامات مشترک بیشتری در این حوزه انجام دهند.



وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: فدراسیون‌هایی مثل کشتی، وزنه‌برداری و روئینگ در زمینه استفاده از هوش مصنوعی پیشتاز شده‌اند و باید به آنها کمک کرد تا کارها را با سرعت بیشتری پیش ببریم و باید دیتاهای مشخصی را از ورزشکاران تهیه کنیم.



دنیامالی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه استفاده از انرژی خورشیدی بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی که دولت انجام داده وزارتخانه‌ها باید 50 درصد برق مصرفی را بتوانند خودشان با استفاده از انرژِی خورشیدی تامین کنند.



در این جلسه علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، سحر زارع مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات، روزبه زورقی مدیرکل دفتر فنی و مهندسی و محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی دکتر دنیامالی را همراهی می‌کردند.



سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری نیز در این جلسه گفت: یک فرصت خیلی بزرگ در ورزش کشور با حضور دکتر دنیامالی ایجاده شده که استفاده از نوآوری در ورزش است. باید این فرصت را مغتنم بشماریم چون با حمایت وزارت ورزش و معاونت علمی و فناوری می‌توان به دستاوردهای مهمی دست پیدا کنیم و کارهای بزرگی را انجام دهیم. تلاش ما این است که بتوانیم از بحث هوش مصنوعی در وزنه‌برداری استفاده کنیم چراکه وزنه‌برداری نیاز مبرم به استفاده از هوش مصنوعی دارد. می‌توانیم از هوش مصنوعی در توسعه رده‌های پایه بهره بگیریم. با این روند روزهای خوبی در انتظار ورزش کشور است.



محمدرضا عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان نیز در این جلسه اظهار داشت: از سال گذشته با شروع دولت چهاردهم آنچه که در فضای ورزش کشور نهادینه شد بهره گرفتن از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی است. این موضوع در فرآیندهای سازمانی مورد توجه قرار گرفت و باعث بهره‌وری مدیریت ورزش کشور شد و در نهایت منجر به این شد که تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت ورزش و معاونت علمی و فناوری منعقد شود. تلاش ما این است که همه فدراسیون‌ها از این ظرفیت بهره‌مند شوند تا بتوانیم گام‌های مثبتی را در توسعه ورزش کشور برداریم.



سحر زارع مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه اظهار داشت: یکی از پروژه‌های مشترک بین وزارت ورزش و معاونت علمی و فناوری درخصوص راه‌اندازی دستیار هوشمند وزیر است. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. هوشمندسازی در حوزه قوانین و مقررات و بحث تصمیم‌سازی حاکمیتی از دیگر کارهای مشترکی است که بین دو نهاد درحال انجام است.



روزبه زورقی مدیرکل دفتر فنی و مهندسی وزارت ورزش و جوانان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص حوزه سولار و استفاده از انرژی خورشیدی خاطرنشان کرد: براساس تاکید رئیس جمهور مبنی بر استفاده از انرژی خورشیدی در وزارتخانه‌ها، وزارت ورزش و جوانان جزو اولین وزارتخانه‌هایی بود که این موضوع را در دستور کار قرار داد. وزارت ورزش درحال راه‌اندازی نیروگاه 220 کیلوواتی برای این وزارتخانه است و در مراحل آخر هستیم. به زودی نیروگاه اولیه وارد مدار می‌شود. همچنین بهره‌گیری از انرژی خورشیدی برای ادارات کل استان‌ها گام بعدی برنامه‌ریزی این وزارتخانه است.