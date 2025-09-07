دانشگاه آزاد قهرمان لیگ شمشیربازی اسلحه سابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فینال رقابت‌های لیگ برتر شمشیربازی امروز (یکشنبه 16 شهریور) در سالن شهیدان آهندوست ارومیه برگزار شد.

در دیدار پایانی که به‌صورت زنده از رسانه ملی پخش شد، تیم دانشگاه آزاد با برتری ۴۵ بر ۴۰ مقابل چادرملو به مقام قهرمانی دست یافت و تیم چادرملو نیز عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد.

حضور چهره‌های پرافتخار و مطرح شمشیربازی ایران از جمله علی پاکدامن، فرزاد باهر ارسباران، نیما زاهدی، طاها کارگرپور و احمدرضا شهمیری، جذابیت مسابقه فینال را دوچندان کرده بود.

این دیدار نزدیک و تماشایی بود و در نهایت دانشگاه آزاد با اختلاف ۵ امتیاز قهرمان شد. تیم‌های شهدای شورمست مازندران و نگین سایه کرمانشاه نیز رتبه‌های بعدی را کسب کردند.

مسئولان فدراسیون شمشیربازی، مسئولان ورزشی و استانی آذربایجان غربی و همچنین ساشا، مربی روس تیم ملی شمشیربازی سابر در سالن حضور داشتند و این رقابت‌ها را از نزدیک تماشا کردند.