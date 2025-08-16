  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

دختر ۲۶ ساله خرم‌آبادی در حادثه سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شد

خرم‌آباد - دختر ۲۶ ساله خرم‌آبادی در حادثه سقوط از ارتفاعات «ورطاق سفیدکوه» دچار مصدومیت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه سقوط از کوه بانوی حدوداً ۲۶ ساله به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد اعلام شد و بلافاصله اکیپ نجات از ارتفاع و کوهستان از ایستگاه شماره دو به محل حادثه در ارتفاعات قله «ورطاق سفیدکوه» اعزام شدند.

در این حادثه خانم جوانی از کوه سقوط و دچار مصدومیت شده بود که آتش‌نشانان وی را به دامنه کوه منتقل و تحویل عوامل مرکز فوریت‌های پزشکی دادند.

عدم آشنایی به فنون کوهنوردی، نداشتن تجربه و تجهیزات لازم، صعود از مسیرهای صعب‌العبور و عبورممنوع، انتخاب زمان نامناسب برای صعود و انجام رفتارهای پرخطر می‌تواند عامل اصلی این‌گونه سقوط‌ها باشند.

