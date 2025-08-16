به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه سقوط از کوه بانوی حدوداً ۲۶ ساله به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد اعلام شد و بلافاصله اکیپ نجات از ارتفاع و کوهستان از ایستگاه شماره دو به محل حادثه در ارتفاعات قله «ورطاق سفیدکوه» اعزام شدند.

در این حادثه خانم جوانی از کوه سقوط و دچار مصدومیت شده بود که آتش‌نشانان وی را به دامنه کوه منتقل و تحویل عوامل مرکز فوریت‌های پزشکی دادند.

عدم آشنایی به فنون کوهنوردی، نداشتن تجربه و تجهیزات لازم، صعود از مسیرهای صعب‌العبور و عبورممنوع، انتخاب زمان نامناسب برای صعود و انجام رفتارهای پرخطر می‌تواند عامل اصلی این‌گونه سقوط‌ها باشند.