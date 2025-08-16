همایش توانمندسازی بانوان برای مقابله با بحران جمعیت برگزار می شود

  1. استانها
قزوین- مسئول ستاد جمعیت و فرزندآوری تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: همایش توانمندسازی فعالان حوزه بانوان برای مقابله با بحران جمعیت، ۲۷ مرداد در قزوین برگزار می‌شود.

معصومه عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایشی تخصصی با محوریت توانمندسازی فعالان حوزه بانوان خبر داد و اظهار کرد: این همایش با هدف مقابله با بحران جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، روز ۲۷ مرداد در محل اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار خواهد شد.

مسئول ستاد جمعیت و فرزندآوری تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به کاهش نرخ تولد، افزایش سقط جنین‌های عمدی و غیرعمدی، و رشد مشکلات سلامت مادران و جنین، این روند را تهدیدی جدی برای سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دانست و تأکید کرد: اگر امروز اقدامی جدی و همه‌جانبه صورت نگیرد، در آینده‌ای نزدیک با پیامدهای نگران‌کننده‌ای مواجه خواهیم شد.

وی با تأکید بر نقش مؤثر اقشاری چون آرایشگران، مزون‌داران و آتلیه‌داران در ارتباط صمیمی با بانوان افزود: این افراد در فضاهایی امن و قابل اعتماد فعالیت می‌کنند و می‌توانند با ترویج آگاهی، امید و فرهنگ حمایت از مادری و فرزندآوری، نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها ایفا کنند.

عظیمی در پایان یادآور شد: این همایش با هدف آموزش، هم‌افزایی و مشارکت اجتماعی این قشر مؤثر برگزار خواهد شد تا گامی عملی در مسیر تقویت سلامت خانواده و جامعه برداشته شود.

