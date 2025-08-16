همایش توانمندسازی بانوان برای مقابله با بحران جمعیت برگزار می شود

معصومه عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایشی تخصصی با محوریت توانمندسازی فعالان حوزه بانوان خبر داد و اظهار کرد: این همایش با هدف مقابله با بحران جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، روز ۲۷ مرداد در محل اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار خواهد شد.

مسئول ستاد جمعیت و فرزندآوری تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به کاهش نرخ تولد، افزایش سقط جنین‌های عمدی و غیرعمدی، و رشد مشکلات سلامت مادران و جنین، این روند را تهدیدی جدی برای سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دانست و تأکید کرد: اگر امروز اقدامی جدی و همه‌جانبه صورت نگیرد، در آینده‌ای نزدیک با پیامدهای نگران‌کننده‌ای مواجه خواهیم شد.

وی با تأکید بر نقش مؤثر اقشاری چون آرایشگران، مزون‌داران و آتلیه‌داران در ارتباط صمیمی با بانوان افزود: این افراد در فضاهایی امن و قابل اعتماد فعالیت می‌کنند و می‌توانند با ترویج آگاهی، امید و فرهنگ حمایت از مادری و فرزندآوری، نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها ایفا کنند.

عظیمی در پایان یادآور شد: این همایش با هدف آموزش، هم‌افزایی و مشارکت اجتماعی این قشر مؤثر برگزار خواهد شد تا گامی عملی در مسیر تقویت سلامت خانواده و جامعه برداشته شود.