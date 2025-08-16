نهادینه شدن فرهنگ فرزندآوری تنها راه مقابله با بحران جمعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر شنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت شهرستان رشت اظهار کرد: تسهیلات و حمایت‌های دولت تنها زمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد که فرهنگ فرزندآوری در جامعه به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده و نهادینه شود.

وی افزود: بدون تغییر نگرش‌ها و باورهای اجتماعی، هیچ اقدامی در حوزه جمعیت موفق نخواهد بود.

فرماندار رشت با اشاره به روند کاهش جمعیت در دهه‌های گذشته گفت: فرهنگ عمومی جامعه به سمت کم‌فرزندی و تک‌فرزندی گرایش یافته که این تغییر نگرش‌ها به بحران‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی انجامیده است و برای رفع این مشکلات باید فرهنگ فرزندآوری بازسازی و تقویت شود.

میرغضنفری ادامه داد: کشورهای پیشرفته نیز پس از مواجهه با پیامدهای کاهش جمعیت، سیاست‌های تشویقی متعددی را اجرا کرده‌اند که اهمیت نهادینه شدن فرهنگ فرزندآوری را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی به پیامدهای روانی و اجتماعی بحران جمعیت اشاره و اظهار کرد: افسردگی و انزوای نسل جوان از پیامدهای مستقیم این بحران است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار رشت بر ضرورت ادامه حمایت‌ها و مشاوره پس از ازدواج تاکید کرد و گفت: مشاوره نباید تنها به قبل از ازدواج محدود شود بلکه باید روندی مستمر برای حمایت از خانواده‌ها باشد.

میرغضنفری با اشاره به مشکلات کاهش نیروی کار، پیر شدن جمعیت و کمبود نیروی خدماتی خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ فرزندآوری اصلاح نشود، آینده‌ای پر از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در انتظار استان و کشور خواهد بود.

وی از مسئولان خواست تا با تلاش مشترک و تغییر اساسی در فرهنگ و باورهای جامعه، راهکارهای مؤثر برای مقابله با بحران جمعیت را اجرایی کنند.