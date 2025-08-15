به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه بندر دیر با اشاره به درس‌های عمیق اربعین حسینی، بر لزوم سخن گفتن از موضع قدرت در برابر دشمن در هر شرایطی تاکید کرد و اظهار داشت: اولین درسی که باید از بازماندگان کربلا و اربعین حسینی بیاموزیم، همین موضع مقتدرانه است.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س)، امام سجاد (ع) و اهل‌بیت (ع) با خطبه‌ها، افشاگری‌ها و جهاد تبیین خود، دشمن را به اسارت گرفتند، افزود: حضرت زینب (س) در مقابل دشمن نه تنها از موضع ضعف سخن نگفت، بلکه دشمن را تحقیر کرد و این رویکرد باید الگوی ما باشد.

حسینی با انتقاد از تلاش عده‌ای برای وارونه جلوه دادن روایت پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه به شکست، تصریح کرد: اگر ضربه‌ای به ما وارد شده، ده‌ها برابر آن به دشمن ضربه وارد کردیم و مراکز نظامی و حساس آن را بمباران کردیم. البته مهم‌تر از ضربات نظامی ایران به پایگاه‌های حساس دشمن، وارد کردن ضربه به حیثیت رژیم صهیونیستی و آمریکا بود.

امام جمعه دیر با بیان اینکه خون پاک شهیدان، جامعه و نسل جوان را بیدار کرده و نباید از تهدیدهای دشمن هراسی داشته باشیم، گفت: حمله ایران به پایگاه آمریکا در منطقه، ترامپ را به دادن پیشنهاد آتش بس مجبور کرد. مگر چند روز از جنگ ۱۲ روزه گذشته که عده‌ای فراموش کرده‌اند. این دفاع مقدس ۱۲ روزه تنها دستاورد نظامی نداشت، بلکه مردم را متحدتر کرد و قدر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح را دانستند و نیاز به تقویت دفاعی را احساس کردند.

حسینی با تاکید بر اینکه باید مواظب باشیم که دشمنان بیرونی و ایادی داخلی آن‌ها، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، روایت پیروزی ما را به شکست تبدیل نکنند، خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در برابر طوفان حوادث فراموش نکنیم و این سنت الهام گرفته از حضرت زینب کبری (س) است.

امام جمعه دیر با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در ۲۶ مرداد، از صبر و ایستادگی خانواده‌های آنان قدردانی کرد و گفت: آزادگان سال‌ها در سیاه‌چال‌های دشمن بودند و با ایستادگی راست‌قامتانه خود، حسرت یک «آری» را بر دل دشمن گذاشتند.

مسائل روز تبیین شود

حسینی از سخنرانان مجالس حسینی خواست ضمن بیان وقایع عاشورا و اربعین، مسائل روز را نیز تبیین کرده و حوادث عاشورا و اربعین را با حوادث جاری کشور تطبیق دهند.

وی پیروزی حق بر باطل را یکی دیگر از درس‌های اربعین حسینی دانست و افزود: درس اربعین این است که از کشته شدن در راه خدا نترسید. پیروزی همیشه در صحنه جنگ نظامی نیست و گاهی اوقات پیروزی در جلوگیری از رسیدن دشمن به اهدافش است.

خطیب نمازجمعه دیر تصریح کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به هیچیک از اهداف خود از جمله نابودی صنعت هسته‌ای و موشکی ایران، تغییر نظام اسلامی، تجزیه کشور و ایجاد جنگ داخلی نرسید و ما پیروز شدیم.

حسینی با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین و حضور باشکوه مردم، این پیاده‌روی را در سراسر کشور و کنگره عظیم پیاده‌روی اربعین در عراق را نماد عزت و اقتدار شیعه، مظهر وحدت امت اسلامی، اتحاد ملت‌های ایران و عراق و نشانگر اوج عشق و دلدادگی جهانیان به سالار شهیدان و نشانه پیروزی امام حسین (ع) بر یزید دانست.

خطیب نمازجمعه دیر با اشاره به احترام ویژه عراقی‌ها به زائران ایران در پیاده روی اربعین امسال اظهار داشت: امسال به واسطه قدرت موشکی ایران و ایستادگی مقابل رژیم صهیونیستی، زائران ایرانی به صورت ویژه مورد تکریم موکب داران عراقی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه عزت از اقتدار به دست می‌آید و با سازش، اقتدار و عزت حاصل نمی‌شود، گفت: امروز ایران در چشم جهانیان عزیز است، چون زیر بار دشمن نرفته و تسلیم نشده است.

حسینی جهاد تبیین و روشنگری را یکی دیگر از درس‌های مهم اربعین دانست و ابراز کرد: اگر روشنگری اهل‌بیت (ع) نبود، دشمن انگیزه قیام امام حسین (ع) را جور دیگری جلوه می‌داد. امروز ما نیز در مقابل جنگ ترکیبی، شناختی، ادراکی و رسانه‌ای دشمن قرار داریم. دشمن هم با رسانه‌های خود و هم با ایادی داخلی، پس از پیروزی ایران، می‌خواهند دل ملت را خالی کنند.

امام جمعه دیر با اشاره به برخی اظهارات نادرست و و بیان زمزمه مذاکره مجدد با دشمن از سوی عده‌ای گفت: اروپایی‌ها که خود به هیچکدام از تعهداتشان در قبال ایران عمل نکردند، اکنون طلبکارانه ما را به فعال کردن مکانیسم ماشه تهدید می‌کنند.

حسینی با اشاره به اظهارات غلط محسن هاشمی در برنامه زنده صداوسیما گفت: چرا صحبت‌های ۷ سال قبل مقام معظم رهبری را به حوادث اخیر ربط می‌دهید. خطر نفوذی‌ها بیشتر از دشمنان بیرونی است. این‌ها چون اقتدار رهبری را دیده‌اند، حسادت می‌کنند.

وی با تاکید بر صداقت پزشکیان نسبت به مقام معظم رهبری، عنوان کرد: رئیس جمهور فریب حرف امثال محسن هاشمی مبنی بر استعفا را نخواهد خورد.

کمبود شیرخشک در داروخانه‌های شهرستان دیر

امام جمعه دیر به کمبود شیرخشک در داروخانه‌های شهرستان دیر اشاره کرد و گفت: ما می‌گوئیم فرزندآوری و تولید مثل و جوانی جمعیت، اما اولین قدم این است که مشکل شیر خشک، وام ازدواج و فرزندآوری حل شود. وقتی به وعده‌ها عمل نمی‌شود، جوانان دلسرد می‌شوند. از فرماندار شهرستان و معاون او می‌خواهیم این مشکلات را به صورت ویژه پیگیری کنند.

حسینی با اشاره به طرح‌های اشغال غزه و خلع سلاح حماس، و تلاش برای خلع سلاح حشدالشعبی در عراق و حزب‌الله در لبنان، گفت: نتانیاهو با سخن گفتن از ایده "اسرائیل بزرگ" (از نیل تا فرات)، گور خود را کند و تمام نقشه‌های پشت پرده را افشا کرد.

وی افزود: سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر انقلاب به کشورهای منطقه، آمریکایی‌ها را حسابی عصبانی کرده است. این سفر راهبردی بود و روحیه مقاومت را در سطح منطقه بازسازی کرد و پیام داد که ایران همچنان ضامن مقاومت و تداوم محور مقاومت است.

امام جمعه دیر سالگرد تجربه تلخ واگذاری بحرین از طرف شاه را یادآوری و به موضوع کریدور زنگزور اشاره کرد و گفت: اگر به موقع موضع نگیریم ممکن است کلاه سرمان برود.

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری بارها به مقامات آذربایجان و ارمنستان هشدار داده‌اند که مرزهای منطقه نباید تغییر کند، ابراز کرد: اکنون پای آمریکا در میان است و نباید غافل شویم. آمریکا و اسرائیل می‌خواهند همسایه ما شوند و این مسئله‌ای ژئوپلیتیکی است، اما برخی‌ها نمی‌خواهند قبول کنند.

امام جمعه دیر در پایان تصریح کرد: ما از صلح پایدار در منطقه حمایت می‌کنیم اما ایران اسلامی باز کردن پای بیگانگان به منطقه را تحمل نخواهد کرد.