به گزارش خبرنگار مهر، همایش گرامیداشت هفته تشکلها و مشارکتهای اجتماعی استان گلستان با حضور علیاصغر طهماسبی، استاندار گلستان و جمعی از مدیران و فعالان اجتماعی شامگاه شنبه در گرگان برگزار شد.
علی اصغر طهماسبی در این نشست با تأکید بر لزوم تقویت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای مردمی، تشکلهای اجتماعی را سرمایههای ارزشمندی دانست که میتوانند در حل مسائل استان نقشآفرین باشند.
طهماسبی اظهار کرد: دولت چهاردهم بر پایه تعامل با مردم و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد است و ما تلاش میکنیم بستر حضور مؤثر آنان را در فرآیند تصمیمسازیها فراهم کنیم.
وی همچنین به اهمیت توجه به مسائل اجتماعی نظیر اعتیاد، آسیبهای نوپدید، طلاق، دغدغههای زیستمحیطی و سلامت عمومی اشاره کرد و گفت: این مسائل نیازمند همکاری همهجانبه است و امیدواریم با برگزاری نشستهای تخصصی این مسیر هموارتر شود.
استاندار گلستان در خصوص آب شرب و نیاز به فرهنگسازی در مصرف صحیح آب گفت: مدیریت منابع آب و کاهش ناترازی آن نیازمند همکاری مردم و مشارکت واقعی تشکلها است و استان گلستان میتواند در این زمینه الگوی ملی باشد.
در این همایش، نمایندگان ۸ میز تخصصی شامل معلولین، سلامت، اعتیاد، میراث فرهنگی و گردشگری، جوانان، طلاق و آسیبهای نوپدید و محیط زیست به بیان دیدگاهها، دغدغهها و مشکلات حوزههای تخصصی خود پرداختند.
