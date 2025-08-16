مریم رستمی مدیر رادیو ورزش درباره ایده تولید برنامه «فرزندان ایران» و دغدغه این برنامه به خبرنگار مهر بیان کرد: موضوع جمعیت یکی از دغدغه‌های مهم کشور است و کاهش نرخ باروری می‌تواند در آینده تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی ایجاد کند. از آنجا که رادیو ورزش بانوان ارتباط نزدیکی با خانواده‌ها دارد، تصمیم گرفتیم از ظرفیت رسانه برای آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در این حوزه استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: «فرزندان ایران» با همین هدف شکل گرفت تا با ارائه محتوای علمی و کاربردی، خانواده‌ها را به سمت تصمیم‌های مثبت در زمینه فرزندآوری سوق دهد. ما تلاش کردیم نگاه چندبعدی به موضوع داشته باشیم. به همین دلیل از کارشناسان حوزه‌های مختلف مثل جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی خانواده و حتی حوزه سلامت دعوت می‌کنیم تا در گفتگوهای تخصصی، ابعاد گوناگون کاهش جمعیت و راهکارهای مقابله با آن را بررسی کنند. همچنین بخش‌هایی از برنامه به پخش تجربه‌های خانواده‌هایی اختصاص دارد که فرزندان بیشتری دارند و با وجود چالش‌ها، زندگی موفقی را پیش می‌برند. شنیدن این تجربه‌های واقعی، برای مخاطبان بسیار انگیزه‌بخش است.

رستمی درباره اینکه نگرانی‌های اصلی خانواده‌ها درباره فرزندآوری چه بوده و برنامه چطور به آنها پاسخ می‌دهد؟ توضیح داد: مهم‌ترین نگرانی‌ها مربوط به شرایط اقتصادی، اشتغال، مسکن و آینده فرزندان است. خانواده‌ها نگران هستند که با افزایش تعداد فرزندان، نتوانند کیفیت زندگی و آموزش آنها را حفظ کنند. ما در برنامه با ارائه اطلاعات درباره حمایت‌های دولتی، تسهیلات مالی، برنامه‌های مسکن و فرصت‌های شغلی، سعی می‌کنیم این دغدغه‌ها را کمرنگ‌تر کنیم. البته همیشه تأکید داریم که علاوه بر حمایت‌های بیرونی، نگرش و باور خانواده نسبت به فرزند و آینده کشور نیز بسیار تعیین‌کننده است.

وی درباره بازخوردهای برنامه نیز بیان کرد: خوشبختانه بازخوردها مثبت بوده است. بسیاری از شنوندگان در پیام‌ها و تماس‌ها گفته‌اند که اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد جمعیت و اهمیت فرزندآوری کسب کرده‌اند. حتی برخی از خانواده‌ها بعد از شنیدن تجربه‌های موفق در برنامه، تصمیم گرفته‌اند برای داشتن فرزند دوم یا سوم برنامه‌ریزی کنند. این برای ما بزرگ‌ترین موفقیت است، چون هدف اصلی همین تغییر نگرش و ایجاد انگیزه است.

وی درباره نقش بخش بانوان رادیو ورزش در این مسیر تاکید کرد: بخش بانوان رادیو ورزش، ارتباط گسترده‌ای با مادران، ورزشکاران و خانواده‌ها دارد. ما از این ظرفیت استفاده کرده‌ایم تا پیام‌های برنامه به‌طور مستقیم به گروه‌های اثرگذار در تصمیم‌گیری‌های خانواده منتقل شود. مادران، نقش کلیدی در شکل‌گیری فرهنگ فرزندآوری دارند و وقتی با اطلاعات علمی و واقعی مواجه شوند، تصمیم‌های آگاهانه‌تری می‌گیرند.

مدیر رادیو ورزش در پایان درباره چشم‌انداز آینده برنامه گفت: ما می‌خواهیم «فرزندان ایران» به یک برند معتبر در حوزه فرهنگ‌سازی جمعیتی تبدیل شود. هدف این است که برنامه نه‌تنها آگاهی ایجاد کند، بلکه واقعاً در تغییر رفتار و نگرش خانواده‌ها تأثیر بگذارد. امیدواریم با حمایت مدیران و همراهی مخاطبان، این مسیر را ادامه دهیم و سهم کوچکی در آینده بهتر کشور داشته باشیم.