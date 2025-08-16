روایت «دیلی میل» از نشست «محرمانه» ترامپ و پوتین داخل «هیولا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دعوت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای همراهی با وی در لیموزین ریاست جمهوری معروف به «هیولا» (The Beast) ، حرکتی غیرمعمول انجام داد.

با وجود اینکه پوتین در فوریه ۲۰۲۲ عملیات ویژه نظامی در اوکراین را انجام داد، ترامپ از رهبر روسیه استقبال دیپلماتیک سنتی به عمل آورد.

این ۲ نفر روی فرش قرمز قدم زدند تا در باند فرودگاه پایگاه مشترک مندورف واقع در حومه انکوریج در آلاسکا با یکدیگر دیدار کنند.

به گزارش این وبگاه، آنها با هم دست دادند و سوالات خبرنگاران را نادیده گرفتند.

سپس ترامپ، پوتین را به همراه خود به داخل «هیولا» هدایت و زمینه را فراهم کرد تا حدود ۱۰ دقیقه که برای رسیدن به محل ملاقات در پایگاه لازم بود، یک نشست خصوصی و محرمانه داشته باشند.

هیچ دستیار یا مترجمی همراه ۲ نفر نبود.

دیلی میل این دیدار را شخصی و محرمانه توصیف کرد.