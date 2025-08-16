  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۴۰

«ان بی سی»: نحوه استقبال «ترامپ» از «پوتین» با زلنسکی بسیار متفاوت بود

«ان بی سی»: نحوه استقبال «ترامپ» از «پوتین» با زلنسکی بسیار متفاوت بود

شبکه ان بی سی به مقایسه نحوه استقبال از پوتین و زلنسکی توسط ترامپ پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ان بی سی گزارش داد که نحوه استقبال کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روس خود در آلاسکا به صورت آشکاری با نحوه استقبال کردن از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید طی ماه فوریه تفاوت داشت.

در این گزارش آمده است که ترامپ از پوتین به صورت دوستانه استقبال کرد، این در حالی است که در جریان دیدار با زلنسکی در کاخ سفید درگیری کلامی شدید پیش آمد.

علاوه بر ترامپ، جی دی ونس معاون وی نیز به زلنسکی حمله کرد و گفت: درست نیست به کاخ سفید بیایی و جلوی رسانه‌ها از ما شکایت کنی.

کد خبر 6561284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها