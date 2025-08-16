«ان بی سی»: نحوه استقبال «ترامپ» از «پوتین» با زلنسکی بسیار متفاوت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ان بی سی گزارش داد که نحوه استقبال کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روس خود در آلاسکا به صورت آشکاری با نحوه استقبال کردن از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید طی ماه فوریه تفاوت داشت.

در این گزارش آمده است که ترامپ از پوتین به صورت دوستانه استقبال کرد، این در حالی است که در جریان دیدار با زلنسکی در کاخ سفید درگیری کلامی شدید پیش آمد.

علاوه بر ترامپ، جی دی ونس معاون وی نیز به زلنسکی حمله کرد و گفت: درست نیست به کاخ سفید بیایی و جلوی رسانه‌ها از ما شکایت کنی.