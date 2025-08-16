  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۲۴

سنت‌شکنی «پوتین» در دیدار با «ترامپ»+ فیلم

سنت‌شکنی «پوتین» در دیدار با «ترامپ»+ فیلم

یک روزنامه آمریکایی به سنت شکنی ولادیمیر پوتین در جریان دیدار با دونالد ترامپ در آلاسکا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در آلاسکا دست به سنت شکنی زده و در حالی که همواره در سفرهای خارجی از خودروی ویژه خود استفاده می‌کرد این بار سوار خودروی ترامپ شد.

در این گزارش آمده است، ترامپ این پیشنهاد را داد که به همراه پوتین سوار بر خودروی زرهی کادیلاک وان خود به محل برگزاری مذاکرات بروند.

این در حالی است که پوتین در سراسر جهان با خودروهای ویژه خود رفت و آمد می‌کند و همه چیز آماده بود تا این بار نیز با خودروی ریاستی اوروس که از سال ۲۰۱۸ از انواع آن استفاده می‌کند حرکت کند.

نشست ترامپ و پوتین ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه پشت درهای بسته به طول انجامید.

کد خبر 6561274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۵
      0 0
      پاسخ
      لعنت برهردویشان وصدالبته بیشتر ترامپ جنایتکارتر

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها