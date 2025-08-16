به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در آلاسکا دست به سنت شکنی زده و در حالی که همواره در سفرهای خارجی از خودروی ویژه خود استفاده می‌کرد این بار سوار خودروی ترامپ شد.

در این گزارش آمده است، ترامپ این پیشنهاد را داد که به همراه پوتین سوار بر خودروی زرهی کادیلاک وان خود به محل برگزاری مذاکرات بروند.

این در حالی است که پوتین در سراسر جهان با خودروهای ویژه خود رفت و آمد می‌کند و همه چیز آماده بود تا این بار نیز با خودروی ریاستی اوروس که از سال ۲۰۱۸ از انواع آن استفاده می‌کند حرکت کند.

نشست ترامپ و پوتین ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه پشت درهای بسته به طول انجامید.